Crest Nine: comunidad y paisaje en India

Arquitectura que nace del paisaje

En la localidad costera de Anjarle, en el estado de Maharashtra (India), un nuevo centro comunitario redefine la relación entre arquitectura, paisaje y vida colectiva. Denominado Crest Nine, el proyecto se sitúa sobre una colina de fuerte pendiente que domina el océano y ha sido concebido como el núcleo recreativo de un conjunto residencial cerrado de villas.

Lejos de imponerse al terreno, el edificio se integra en él. El solar desciende abruptamente desde la carretera de acceso, lo que permite que la arquitectura emerja progresivamente desde la topografía natural en lugar de asentarse sobre ella como un objeto autónomo. Esta decisión inicial determina la lógica espacial de todo el proyecto.

Una forma que sigue la pendiente

La geometría del edificio responde directamente a la pendiente del terreno. Una gran forma curvilínea acompaña el gradiente natural de la colina, situando el acceso principal seis metros por debajo del nivel de la carretera.

El recorrido de llegada forma parte de la experiencia arquitectónica. Los visitantes descienden mediante una amplia escalera y una rampa suavemente curvada que discurre junto a un jardín en pendiente. Este itinerario conduce hacia el eje principal de circulación del edificio, una espina longitudinal que organiza los distintos espacios y recorre la totalidad del complejo.

Volúmenes parabólicos y patios intermedios

A partir de la fachada de acceso, de geometría sencilla y curvilínea, el edificio evoluciona hacia una secuencia de volúmenes parabólicos de diferentes alturas. Estas formas escultóricas configuran el carácter arquitectónico del conjunto y se alternan con patios y áreas ajardinadas.

El resultado es una composición rítmica que alterna espacios construidos y vacíos abiertos, generando una transición continua entre interior y exterior. Esta estrategia no solo aporta dinamismo formal, sino que también introduce luz natural y ventilación en las distintas estancias.

Dentro de estos volúmenes se alojan los principales programas del centro: una sala deportiva interior, un gimnasio, un restaurante, un bar y cuatro dormitorios para huéspedes.

Cada uno de estos espacios se abre hacia amplias terrazas curvilíneas que miran al oeste, enmarcando las vistas panorámicas del océano.

Una cubierta ondulante

Por encima de estos volúmenes se despliega una cubierta seccionalmente curvada que recorre todo el edificio con un movimiento ondulante. La cubierta se eleva sobre los espacios principales y desciende entre ellos, ayudando a definir los patios y las zonas más íntimas del conjunto.

Grandes aleros se proyectan sobre las terrazas, proporcionando sombra frente al intenso sol tropical y protección frente a las lluvias monzónicas, una condición climática determinante en la región.

Un corazón abierto hacia la piscina

En el centro del complejo, una escalera abierta rodea un patio circular y desciende hacia el nivel inferior del edificio. Este nivel alberga tres piscinas, un club de salud y una cafetería abierta conectada a una amplia terraza multifuncional.

Este espacio inferior está diseñado para favorecer la ventilación natural y el uso flexible, permitiendo que diferentes actividades sociales y recreativas se desarrollen simultáneamente.

Materiales locales y sostenibilidad

Uno de los aspectos más significativos del proyecto es su atención a los materiales y técnicas locales. Los muros del edificio se construyen con piedra laterita, un material ampliamente disponible en la región costera de Maharashtra.

La elección de esta piedra no solo reduce los costes y el impacto ambiental asociados al transporte, sino que también vincula visualmente el edificio con su contexto geográfico.

Todos los espacios interiores reciben iluminación natural y aproximadamente el 70 % de las áreas construidas se mantienen ventiladas de forma natural, sin necesidad de aire acondicionado.

La estructura de la cubierta se resuelve mediante un armazón metálico acabado con tejas tipo shingle, una solución ligera que contribuye al control térmico del edificio.

Reducción de la huella de carbono

La combinación de materiales locales, mano de obra procedente de la región y estrategias pasivas de climatización permite reducir significativamente la huella de carbono incorporada del proyecto.

A ello se suman estrategias de diseño basadas en ventilación cruzada, iluminación natural y protección solar, que minimizan las emisiones de carbono asociadas al funcionamiento del edificio a lo largo de su vida útil.

Arquitectura como paisaje habitable

El resultado final no se percibe como un volumen único, sino como una serie de piezas interconectadas que se adaptan a la topografía existente. Las distintas escalas y alturas generan una secuencia espacial rica, articulada por patios y espacios abiertos ajardinados.

Esta configuración fomenta la interacción social entre los residentes y ofrece múltiples posibilidades de uso, desde actividades deportivas y recreativas hasta encuentros informales o eventos comunitarios.

Más que un edificio aislado, Crest Nine funciona como una pequeña topografía arquitectónica que prolonga el paisaje natural y lo convierte en un espacio habitable.

Crédito de las imágenes: ©Vinay Panjwani