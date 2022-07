Agenda de julio: contra el calor,… ¡diseño y creatividad!

Foto Colectania celebra su 20 aniversario con una exposición conjunta de Helena Almeida y Chema Madoz

Con motivo de su 20 aniversario, la Fundación Foto Colectania de Barcelona, gracias a la colaboración principal de la Fundación Banco Sabadell, presenta Helena Almeida | Chema Madoz. Diseños habitados, una exposición que rinde homenaje a dos de los primeros autores que formaron parte de su colección. Diseños habitados es una muestra que se sitúa en el punto de confluencia entre las obras de Almeida y de Madoz: dos artistas que, teniendo universos creativos diferentes, coinciden en elegir la fotografía como el medio para trasladarnos unas creaciones llenas de imaginación y sutileza. En la exposición se mostrará, por primera vez, tanto los cuadernos de Madoz como los bocetos que hizo Almeida de su serie O perdâo. Más información en este enlace.

Product Product Product, los procesos de Jorge Herrera Studio

Hasta el 30 de septiembre se podrá visitar en la sala de exposiciones de la Escola Superior de Disseny de València, Product Product Product, un interesante recorrido expositivo que dará a conocer los procesos de conceptualización y producción de Jorge Herrera Studio. «No me interesaba abordar todos los pasos de diseño detrás de cada producto, sino de contar los pasos que creemos interesantes, añadiendo la parte más humana, de experiencia y de intercambio cultural, pero siempre pensando en el proceso y sin perder el foco sobre los productos», explica Jorge Herrera, el fundador y director de arte del estudio. Más información en este enlace.

Lumínic, Festival de Fotografía de Sant Cugat del Vallès

Hasta el 17 de julio, Sant Cugat del Vallès se convertirá en el epicentro de la fotografía contemporánea en Cataluña gracias al festival Lumínic. Se podrán ver hasta 15 exposiciones en Sant Cugat en la nueva cita fotográfica que este año suma esfuerzos con Galerías de Arte de Cataluña y que llevará el Lumínic a espacios expositivos de Lleida, Barcelona y Reus. Laura Wilson, Jose Luis Carrillo, Verónica Losantos o Bigas Luna son sólo algunos de los nombres de los 55 artistas que participarán en el certamen, que contará también con mesas redondas, conferencias y talleres relacionados con el mundo fotográfico. Más información en este enlace.

Transgresiones. Cerámica contemporánea del Museu del Disseny

Hasta el 28 de agosto la planta 0 del Disseny Hub Barcelona albergará Transgresiones. Cerámica contemporánea del Museu del Disseny, un ambicioso proyecto expositivo de producción propia, en el que sus visitantes podrán ver de primera mano las posibilidades de un material eterno como la cerámica y el estado actual de su disciplina creativa. Seguir leyendo.

La arquitectura del destacado Juan Daniel Fullaondo aterriza en el Instituto de Arquitectura de Euskadi

Hasta el 11 de septiembre se podrá disfrutar en la sala de exposiciones del Instituto de Arquitectura de Euskadi, Juan Daniel Fullaondo. Diez obras + una visión cultural del País Vasco (1964-1978), un proyecto que busca poner en perspectiva el incuestionable valor arquitectónico de la obra de Fullaondo a través de los paneles, planos y maquetas que conforman esta exposición, la primera dedicada a su figura. Más información en este enlace.

Manuel Estrada: leer libros, diseñar portadas. Gran exposición en la Biblioteca Regional de Madrid

Hasta el 25 de noviembre se podrá visitar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid, la exposición Manuel Estrada: leer libros, diseñar portadas, un imperdible… Seguir leyendo.

Los nuevos mundos de Liam Young en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid

Hasta el 20 de noviembre se podrá visitar en la cuarta planta del Espacio Fundación Telefónica de Madrid, Liam Young. Construir nuevos mundos, un interesante proyecto expositivo dedicado a la obra del diseñador, artista y cineasta australiano, Liam Young. Seguir leyendo.

El mejor diseño del año vuelve al Disseny Hub Barcelona

El FAD (Fomento de las Artes y del Diseño), con la colaboración del Museo del Diseño de Barcelona, organiza la undécima edición de El mejor diseño del año, la cita por excelencia para conocer la situación del diseño gráfico, la comunicación visual, el diseño industrial, la arquitectura o el interiorismo en el último año. Seguir leyendo.

PhotoEspaña 2022: 120 exposiciones de 442 fotógrafos y artistas visuales

Walker Evans, Manuel Álvarez Bravo, Garry Winogrand, Lee Friedlander, Helen Levitt, Louis Faurer, Henri Cartier-Bresson, Robert Frank,… son apenas algunos de los 442 fotógrafos y artistas visuales que participarán en la XXV edición de PhotoEspaña, el famoso macroevento que cada año nos ofrece la posibilidad de conocer las últimas tendencias del arte fotográfico así como los últimos proyectos de los artistas más reconocidos internacionalmente. Seguir leyendo.

Ilustración a tres bandas en EINA

Del 6 al 22 de julio, el Aula 4 de EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona, albergará Ilustración a tres bandas, un interesante muestra colectiva que reúne los trabajos realizados por los estudiantes de los postgrados de EINA en Ilustración creativa y técnicas de comunicación visual, Ilustración narrativa para publicaciones infantiles y juveniles e Ilustración digital aplicada a marcas, medios y videojuegos, durante el curso 2021-2022. Más información en este enlace.

El afán moderno. Muebles e interiores en la España de los años 30

Hasta el 23 de octubre de 2022 las plantas 0 y 1 del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid albergará El afán moderno. Muebles e interiores en la España de los años 30, un interesante proyecto expositivo que pone en perspectiva el profundo cambio cultural que España… Seguir leyendo.

Juan Baraja: fotografía arquitectónica en el Museo ICO de Madrid

El Museo ICO de Madrid presenta Contra todo lo que reluce: Efectos del tiempo, una imperdible muestra dedicada a la obra del talentoso fotógrafo toledano Juan Baraja. La exposición, que podrá visitarse hasta el 11 de septiembre y enmarcada en la sección oficial de PHotoESPAÑA 2022, está formada por ocho series en la que se trabaja la relación entre la arquitectura y el… Seguir leyendo.

Invisible, una instalación de Laura Meseguer para el Centro de Arte La Panera

El Centro de Arte La Panera, uno de los espacios de mayor proyección de la última década en la escena cultural catalana, presenta Invisible, una instalación específica de Laura Meseguer. «Se trata de una invitación para conocer nuestro patrimonio gráfico y para gozar de las tipografías que hallamos por las calles, elementos que tenemos tan interiorizados que se nos hacen invisibles», comentan desde la institución cultural. En la exposición, que se podrá visitar hasta el 2 de octubre, se podrán ver 10 rótulos, la mayoría de los cuales corresponden a establecimientos todavía en funcionamiento, y un vídeo donde se muestra el proceso de «rescate» y traslado de estos señales a la sala de exposiciones. También se podrán disfrutar de distintas piezas creadas ad hoc, como el neón de Invisible, las letras ABC creadas por Laura Meseguer, y un textos de Mariona Lladonosa i Pau Llop. Más información en este enlace.

El cartelismo de Josep Renau en el palacio del Marqués de la Scala de Valencia

Hasta el 10 de julio se podrá visitar en la Sala de Respeto del palacio del Marqués de la Scala de Valencia, Josep Renau y el tiempo de las imágenes, un potente proyecto expositivo dedicado a la obra del diseñador, pintor, cartelista, fotomontador y muralista valenciano, Josep Renau. Seguir leyendo.

Colección MACBA: las obras destacadas del museo desde 1929 hasta la actualidad

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona presenta Colección MACBA, una ambiciosa exposición de carácter permanente en la que se presenta de forma cronológica las obras más… Seguir leyendo.

Dulce Agua. Ideas para un futuro de escasez. Imprescindible muestra en CentroCentro

Hasta el 21 de agosto de 2022 la planta 3 del famoso espacio cultural madrileño, CentroCentro, albergará Dulce Agua. Ideas para un futuro de escasez, una ambiciosa exposición con la que se busca,… Seguir leyendo.

Moco Masters Modern y Moco Masters Contemporary. Arte, diseño y creatividad en Barcelona

La apertura del Moco Museum en Barcelona ha cambiado sensiblemente la vida y agenda cultural de la Ciudad Condal. En gran medida, los responsables de este fenómeno han sido Moco… Seguir leyendo.

Nace, CAN. La cita del arte durante el verano en Ibiza

Nace CAN. Contemporary Art Now, la cita del arte durante el verano en Ibiza. Del 13 al 17 de julio la famosa isla se convertirá en un lugar de encuentro para artistas, coleccionistas de arte, aficionados y personalidades del mundo cultural local e internacional. “CAN significa ‘casa de’ en ibicenco. Nosotros aspiramos a ser los anfitriones de la vanguardia de la creación actual. Por eso nuestro apellido, now. La isla es fuente inagotable de inspiración en muchas facetas artísticas, pensamos que también lo puede ser en arte como es en la música, en la gastronomía, la moda…”, comenta Sergio Sancho, máximo responsable de CAN. Más información en este enlace.

El Museo del Diseño de Barcelona celebra la singularidad de los objetos comunes

La sala B del Museo del Diseño de Barcelona alberga Objetos comunes. Historias locales, debates globales, un ambicioso proyecto expositivo que busca poner el valor la belleza de los objetos que… Seguir leyendo.

Modernisme: gran exposición en el Museo del Diseño de Barcelona

El Museo del Diseño de Barcelona muestra, por primera vez, una ​reinterpretación del modernisme (modernismo catalán) en clave de “cultura del diseño”​ es decir, repensando. Más información en este enlace.

