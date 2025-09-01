Continúa Diálogos de Diseño UP + Experimenta

Experimenta y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo de Argentina se unen para realizar el ciclo internacional Diálogos de Diseño, que consiste en entrevistas realizadas en formato webinar, en el marco del Programa de Colaboración para el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación en Iberoamérica.

Marcelo Ghio, director editorial de Experimenta y Experimenta Libros es el encargado de realizar las entrevistas que giran en torno a temas de diseño, innovación, filosofía, creatividad, comunicación y branding.

El ciclo que comenzó con una gran afluencia de participantes el jueves 28 de agosto con Samuel López-Lago como entrevistado y con tema central de la conversación “El diseño, de la intuición al artefacto”, se extenderá por catorce jueves consecutivos hasta cerrar la primera temporada el 27 de noviembre.

La lista de participantes incluye a destacados profesionales y autores del diseño y la comunicación iberoamericana. A Samuel López-Lago, le seguirán:

4 de septiembre: Juan Mellen. Cultura de diseño en los negocios

11 de septiembre: Sebastián Guerrini. Marcas que cuentan historias y los poderes del diseño

18 de septiembre: Mane Tatulyan. Conexiones, un cruce entre filosofía y diseño

25 de septiembre: Antonio Lafuente. Innovación social y cultura del prototipado

2 de octubre: David Asensio. Creatividad. Del Chocolate Rojo a la rabia creativa

9 de octubre: Rodrigo Martínez. Diseño: marcos de aplicación, gestión e innovación

16 de octubre: Emilio Gil. Diseñar con las manos en tiempos de inteligencia artificial

23 de octubre: Juli Capella. El diseño salvará el mundo

30 de octubre: Òscar Guayabero. El diseño ante un mundo en transición

6 de noviembre: Luján Cambariere. Mi norte es el sur. Artesanía y diseño en el paradigma latinoamericano

13 de noviembre: Eugenio Vega. La presencia social del diseño

20 de noviembre: Eugenia Martinez Barbazza. Cómo diseñar al diseñador

27 de noviembre: Paco Egea. Comunicación y marca

Esta actividad, de acceso libre, gratuita, con registro en el portal de la Facultad, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de las disciplinas del Diseño y la Comunicación, desde el punto de vista académico, de la investigación y la extensión profesional.

Todos los encuentros se realizan en directo a las 12 hs del mediodía en Argentina –17 hs España peninsular– en formato webinar a través de Zoom. La inscripción se realiza por separado para cada diálogo.