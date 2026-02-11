Presentación de Memoria Gráfica en Madrid

Héctor Velázquez (1969–2017)

Un viaje visual por medio siglo de comunicación gráfica

El próximo 25 de febrero se presentará el libro Memoria Gráfica. Héctor Velázquez (1969-2017) en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Junto al autor participarán Félix de la Fuente (MNAD), Marcelo Ghio (Director Editorial de Experimenta), Luis Otero y David López R.

Esta obra recoge parte de la historia viva del diseño gráfico andaluz desde la experiencia directa de uno de sus protagonistas. Editado por Experimenta y patrocinado por Fundación Unicaja y Cetursa Sierra Nevada, el libro revisita la extensa producción de Héctor Velázquez, una figura clave en la comunicación visual en España.

Un testimonio visual del diseño publicitario

A través de más de 300 páginas ilustradas, Velázquez recorre su trayectoria profesional entre Buenos Aires y España, ofreciendo un relato en primera persona que acompaña una cuidada selección de trabajos. El libro documenta la evolución del diseño gráfico y la publicidad desde los años setenta hasta hoy, reflejando los cambios tecnológicos, sociales y estéticos que transformaron la disciplina.

Uno de los hitos más relevantes de su carrera es el diseño de la imagen corporativa y publicitaria de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, una identidad visual mantenida durante casi 25 años y reconocida internacionalmente, que ocupa un lugar central en esta publicación.

Más allá de la recopilación de obras, Memoria Gráfica invita a reflexionar sobre el papel del diseñador en la transformación de la comunicación contemporánea, combinando experiencia, mirada crítica y compromiso con la profesión.

Sobre el autor

Héctor Velázquez (Buenos Aires, 1951) es dibujante publicitario, creativo, diseñador gráfico y director de arte. Reside en España desde 1974, donde ha desarrollado una trayectoria sólida y reconocida. Ha trabajado para marcas como Coca-Cola, Aceites Carbonell, Puleva o Caja Rural de Granada, y fue fundador de la agencia DCP Publicidad. Fue Jefe del Departamento de Diseño de Cetursa Sierra Nevada, desde donde lideró importantes proyectos de identidad visual y comunicación institucional. Es Socio de Honor de la Asociación Andaluza de Diseñadores (AAD).

Presentación del libro

📍 Lugar: Museo Nacional de Artes Decorativas

📅 Fecha: Miércoles 25 de febrero

🕒 Hora: 18:00 h

🎙️ Intervienen:

Félix de la Fuente (MNAD), Marcelo Ghio (Experimenta), Luis Otero y David López R.

🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Ficha técnica

Título: MEMORIA GRÁFICA

Autor: Héctor Velázquez

Editorial: Experimenta

ISBN: 978-84-19555-36-6

Año: 2025

Páginas: 352

Temas: Diseño gráfico, publicidad, comunicación visual

📚 Disponible en librerías y en la web de Experimenta