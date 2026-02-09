Presentación del libro Las múltiples narrativas de la cartografía, de María José Gutiérrez

El próximo jueves 19 de febrero de 2026, la Biblioteca del CTAV acogerá la presentación de Las múltiples narrativas de la cartografía, un libro que propone una mirada expandida, crítica y sensible sobre los mapas y su capacidad para contar historias más allá de los límites geográficos.

El acto contará con la intervención de Carlos Salazar, vocal de Cultura del CTAV, quien dará la bienvenida, y de la autora, María José Gutiérrez, que compartirá con el público las claves conceptuales y visuales de esta obra publicada por Experimenta Libros.

Un viaje por los mapas como relatos

¿Qué cuentan realmente los mapas, más allá de señalar fronteras, rutas o territorios? Este es el punto de partida de Las múltiples narrativas de la cartografía, un ensayo visual y conceptual que entiende la cartografía no solo como herramienta técnica, sino como medio narrativo, artístico y emocional, capaz de representar identidades, memorias y vínculos sociales con el entorno.

A lo largo de cinco capítulos, el libro explora la evolución del lenguaje visual cartográfico, desde su función histórica como instrumento de poder hasta su apropiación en la producción artística contemporánea. La autora analiza enfoques personales, colaborativos y digitales que transforman nuestra manera de comprender y habitar el espacio.

El resultado es un recorrido por representaciones cartográficas que desafían las normas convencionales, amplificando el significado del territorio más allá de la mera localización geográfica. Mapas que se leen como relatos, como testigos del tiempo, como herramientas para comprendernos mejor en relación con los lugares que habitamos.

Una obra imprescindible para el pensamiento visual contemporáneo

Con un enfoque que combina rigor académico y sensibilidad artística, María José Gutiérrez ofrece una obra imprescindible para quienes se interesan por el arte, el diseño, la arquitectura, la geografía crítica y las nuevas formas de narrar el mundo desde lo visual. El libro invita a repensar el mapa como dispositivo cultural, político y afectivo, y como espacio de construcción simbólica y social.

Un libro que invita a leer los mapas no solo con los ojos, sino también con la memoria, la emoción y el pensamiento crítico.

València · Jueves 19 de febrero de 2026 · 19:00 h

Biblioteca del CTAV

Plazas limitadas · Inscripción previa

Sobre la autora

María José Gutiérrez González (València, 1975) es artista-investigadora y docente. Es Catedrática en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València (EASD), en la especialidad de Diseño Gráfico. Licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València (1998), ha compaginado desde sus inicios la práctica profesional con la producción e investigación artística.

Tras una década en el ámbito del diseño y la comunicación gráfica, inicia su primera etapa de investigación artística con el Máster en Artes Visuales y Multimedia (2011), donde desarrolla sus primeras cartografías artísticas, entre ellas Cartografía Russafa. Mapa relacional de identidades urbanas, un proyecto que retrataba a más de cincuenta participantes del barrio tras la crisis económica global de 2008. Es Doctora en Arte: Producción e Investigación por la Universitat Politècnica de València (2022).

En su segunda etapa de investigación, enmarcada en el contexto de la globalización fatigada y el cambio climático, su trabajo se centra en la identidad del paisaje y en la urgencia de una conciliación con el territorio. Su producción se articula en torno al estudio del espacio habitado, utilizando la visualización cartográfica como dispositivo comunicativo, crítico y reivindicativo, orientado hacia la construcción de ciudades más sostenibles y conscientes.

Información

📍 Lugar: Biblioteca del CTAV

📅 Fecha: Jueves 19 de febrero de 2026

🕖 Hora: 19:00 h

🎟️ Acceso: Plazas limitadas · Inscripción previa

Actividad gratuita, con inscripción previa aquí

A la venta en Espai Guastavino y en Tienda Experimenta

Ficha técnica

Título: Las múltiples narrativas de la cartografía

Autora: María José Gutiérrez González

Editorial: Experimenta Libros

ISBN: 978-84-19555-38-0

Año: 2025

Idioma: Español

Páginas: 254