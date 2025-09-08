El papel del sector gráfico en la era digital

Hablamos con Raúl Alonso, Director Ejecutivo de Gráficas Muriel

En tiempos donde lo visual parece transcurrir exclusivamente en pantallas y algoritmos, el sector gráfico ha demostrado una capacidad insospechada para renovarse y crecer. En España, el mercado del libro impreso alcanzó en 2024 cifras récord: más de 77 millones de ejemplares vendidos y un incremento del 9,2 % en la facturación del sector editorial, según datos de la Federación de Gremios de Editores de España. A nivel europeo, informes de Intergraf señalan que, pese a la digitalización generalizada, la impresión comercial y editorial sigue siendo una de las industrias más resilientes del ecosistema cultural y económico.

Frente a este escenario, la industria gráfica no solo resiste: evoluciona con tecnología, se adapta a la sostenibilidad y refuerza su lugar como eslabón estratégico en la comunicación de calidad. En este contexto, conversamos con Raúl Alonso, Director Ejecutivo de Gráficas Muriel, empresa con más de cuatro décadas de trayectoria, para conocer su mirada sobre el presente y futuro del sector, la diferencia entre impresión de calidad y bajo demanda, el valor del objeto gráfico en entornos corporativos y el impacto de la automatización responsable.

Esta entrevista nos ofrece una visión lúcida sobre el potencial de lo impreso en un mundo cada vez más intangible.

El sector gráfico editorial en España ha mostrado cifras sorprendentes en los últimos años. ¿Cómo describirías la evolución actual del mercado?

Sin duda estamos viviendo un momento de grandes cambios. Ese cierto repunte que muestran las estadísticas, refuerza la necesidad de contar con impresores especializados en tiradas cortas y medias, capaces de ofrecer una calidad excelente, un control preciso del color y acabados de primer nivel.

En ese contexto, ¿cómo se posiciona Gráficas Muriel?

Llevamos más de 40 años enfocados en la impresión de libros, revistas y material gráfico comercial. Nuestra experiencia, combinada con tecnología de última generación, nos permite acompañar a editoriales, instituciones y empresas en proyectos que requieren altos estándares técnicos y una ejecución cuidada al detalle. Nos vemos como un eslabón esencial en la cadena de valor editorial.

Hoy se habla mucho de impresión digital, pero también hay cierta confusión en lo que esto significa. ¿Cuál es la diferencia entre impresión digital de calidad y la impresión bajo demanda?

Es una distinción muy importante. La impresión bajo demanda (on-demand) está orientada a reducir costes y producir tiradas mínimas. Es útil en algunos casos, pero tiene limitaciones en lo que refiere a calidad. Nosotros apostamos por impresión digital profesional de alta gama, que ofrece versatilidad pero sin sacrificar exigencia técnica. Controlamos la fidelidad cromática, utilizamos papeles de primera calidad y cuidamos la encuadernación. Esto nos permite abordar proyectos como revistas especializadas, libros corporativos, dossiers o catálogos institucionales o de arte con resultados óptimos.

¿Qué papel juega la automatización en este proceso?

Fundamental. Hemos invertido en integrar nuestros procesos —desde la preimpresión hasta la postimpresión— mediante flujos digitales automatizados. Esto no sólo reduce errores, sino que mejora los tiempos de entrega y optimiza el uso de materiales. Pero lo más importante es que procuramos mantener la excelencia artesanal, esa atención al detalle que sigue siendo imprescindible en el mundo editorial y comercial.

En plena era digital, ¿qué relevancia tiene hoy el material gráfico impreso en entornos corporativos?

Muchísima. El soporte impreso sigue siendo esencial para transmitir identidad, profesionalismo y coherencia visual. Dossieres, carpetas, folletos o catálogos siguen siendo herramientas muy potentes en la comunicación empresarial. Además, lo tangible tiene un impacto emocional y sensorial que ninguna pantalla puede replicar. Lo vemos cada día con nuestros clientes: editoriales, universidades, estudios de diseño, instituciones culturales o grandes empresas que siguen apostando por lo impreso como un canal estratégico.

Otro aspecto clave hoy es la sostenibilidad. ¿Cómo lo están abordando en Muriel?

La sostenibilidad ya no es opcional: es una responsabilidad compartida. Trabajamos con papeles certificados FSC, utilizamos tintas sin disolventes y adoptamos procesos que minimizan el impacto ambiental. Pero más allá de los certificados, lo importante es que nuestras decisiones diarias reflejen un compromiso real. Este factor, de hecho, se está convirtiendo en uno de los criterios más valorados por los clientes a la hora de elegir proveedor gráfico.

Para terminar, ¿cómo ves el futuro del sector gráfico en España y Europa?

Estamos en una etapa de transformación dinámica, donde convergen la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la excelencia técnica. Las empresas que sepan combinar estos elementos —tradición y vanguardia— serán las que lideren el sector. En Gráficas Muriel creemos firmemente que lo impreso no ha perdido relevancia; al contrario, se está redefiniendo como un soporte imprescindible para la comunicación de calidad, la experiencia del usuario y la construcción de marca.

Una reflexión final

En un ecosistema donde la atención es cada vez más fragmentada, lo impreso tiene la capacidad de detener el tiempo. Esa es la gran lección que deja esta conversación con Gráficas Muriel: la gráfica de calidad no compite con lo digital, sino que lo complementa desde otro lugar. Uno donde el soporte, el color, la textura y la ejecución siguen importando.

Frente a la creciente automatización, se apuesta por la precisión sin perder el oficio. Frente a la producción masiva, por la personalización con impacto. Frente a la saturación visual, por la experiencia tangible. Y todo, con una mirada sostenible que responde a las exigencias actuales sin renunciar a la excelencia.

El futuro del sector gráfico, tal como lo plantean desde Gráficas Muriel, no es una réplica del pasado: es una reinvención inteligente, donde tradición, innovación y compromiso se encuentran para seguir dando valor —y forma— a las ideas.

Acerca de Gráficas Muriel

Con cuatro décadas de trayectoria, Gráficas Muriel se distingue por integrar tecnología avanzada y excelencia artesanal en cada proyecto. Especializados en impresión editorial y comercial de alta calidad, ofrecen soluciones sostenibles y personalizadas que responden a las exigencias del mercado contemporáneo.

Más información en: www.graficasmuriel.com