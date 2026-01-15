Creatividad gourmet de Sistema Diseño

Desde Galicia, l os aceites artesanales O’Fragón : marca, ilustración y packaging del bueno

El caso de los aceites aromáticos O’Fragón es cuanto menos curioso, nacidos en el seno del famoso restaurante gallego O’fragón como parte de su exclusiva oferta culinaria, fue la alta demanda «para llevar» de los comensales lo que empujó a la gerencia a plantearse una apertura al gran público… acertaron de lleno. Semejante tarea debía ser encomendada a alguien que conociera la tierra, su valor, historia y futuro. De esta forma llegaron a Sistema Diseño, el legendario estudio coruñés dirigido por Manuel Fraga y David Rivero.

Conscientes de las especiales características del cliente, cocina de mercado, de lonja, de proximidad y ecológica; de los propios aceites, aromáticos, artesanales y hechos in situ; y por sobre todas las cosas, el contexto sociocultural de la región, se decidió apostar por un sistema que se hiciera fuerte en la elegancia de la sencillez y la austeridad.

«Apostamos por reforzar la esencia del producto, que es 100% natural, sin conservantes, sin colorantes, y por ello seleccionamos una botella de vidrio 100% reciclado PCR, con un aspecto especial, exclusivo, sencillo e innovador. Un etiquetado también elaborado con materiales 100% ecológicos donde resaltamos la esencia que se incorpora a cada aceite a través de una ilustración realista», comenta Rivero.

El resultado no es otra cosa que demoledor: sobre un rústico maletín producido completamente en cartón nido de abeja, con una cuerda de cáñamo por cierre y un marcado casi silvestre, pivota toda la propuesta Sistema Diseño. Con la elección de un envase con aires apotheke y tapa de madera desnuda, se termina de obrar la magia.

La nota final es para el etiquetado. A la altura. Protagonizado por una serie de ilustraciones cuasirrealistas pero de gran personalidad, el ecosistema tipográfico consigue brillar con luz propia. Lo dicho, desde Galicia, marca, ilustración y packaging del bueno.

“Actualmente, cualquier persona puede adquirir estos aceites tanto para consumo propio como para un regalo muy especial, gracias al concepto de packaging desarrollado, que se transforma fácilmente en una caja regalo”.