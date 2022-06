Golden Cosmos y la ilustración editorial como forma de vida

Lo complicado hacerlo todo simple

Si eres un habitual de medios de comunicación como The New Yorker, The New York Times o The Wall Street Journal, ya sea en sus versiones impresas o bien en sus canales digitales, probablemente ya te has cruzado con alguna pieza de Golden Cosmos, y casi con seguridad, fue una de estas piezas la que te convenció para que iniciaras la lectura.

Golden Cosmos es un estudio berlinés dirigido por los ilustradores alemanes Doris Freigofas y Daniel Dolz, que desde su fundación en 2010, no ha parado de generar verdaderas joyas de la ilustración editorial contemporánea. Versátiles, dinámicas, incisivas e inherentemente bellas, sus placas dan un nuevo vuelo a los textos y autores que representan, desde la simplicidad formal y la honestidad conceptual.

Si bien en ciertas etapas de su obra se pueden distinguir influencias de creadores como Malika Favre o Sébastien Plassard —concretamente en el uso de las sombras y los espacios negativos—, Freigofas y Dolz se las arreglan para ofrecer al espectador escenas completamente originales, llenas de vida y vigor artístico.

Y aunque el grueso de su producción se centra en el sector editorial —destacan especialmente las ediciones de gigantes de la literatura como Mark Twain, los hermanos Grimm o Adalbert von Chamisso—, sus talento ha llamado la atención de compañías como Apple o Google, un claro síntoma que nos habla de la dimensión creativa de este duo germano. «Nuestro sueño compartido sería diseñar algo como un sello postal», comenta Freigofas.

A continuación os hemos preparado una selección de sus mejores trabajos para entender mejor como viven y trabajan Doris Freigofas y Daniel Dolz.