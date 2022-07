La deliciosa subversión de Armando Veve. Ilustración made in USA

Entre el realismo mágico y la provocación abstracta

Sí, la obra de Armando Veve es como poco, por decirlo suavemente, compleja. Sus piezas están repletas de referencias y un sin fin de detalles labrados con una precisión quirúrgica que sorprende hasta al observador más puntilloso. Con seguridad ahí radica una de la claves que lo ha llevado a ser quien es en la escena norteamericana. El mensaje, siempre subversivo y provocador, viaja camuflado en la belleza de sus personajes, en sus rasgos e idílica morfología.

¿Y este tipo de trabajos tienen cabida en el mercado actual? Bueno, para muestras un botón,… o mejor, una decena de ellos: The Washington Post, Wired, Abrams Books, Bloomberg, Los Angeles Times, MIT Technology Review, National Geographic, The New York Times, The New Yorker, Penguin Random House, Smithsonian, VICE, The Wall Street Journal,… son apenas algunas de las compañías o entidades que se han puesto en sus manos para comunicar sus productos y/o servicios. Brutal.

Nacido en Massachusetts pero criado profesionalmente en Filadelfia, este joven creador estadounidense ha conseguido triunfar en la industria de la ilustración editorial desde la metáfora y una técnica mixta impoluta. Cada una de sus piezas son un caso de estudio y una fuente de inspiración en partes iguales,… y aún no hemos visto todo él. Estaremos atentos a mas novedades.