La vida gráfica de las películas. Preventa exclusiva

Experimenta abre la preventa exclusiva del nuevo libro de Pablo Dávila Castañeda

Experimenta Libros anuncia la preventa exclusiva de La vida gráfica de las películas, la nueva obra de Pablo Dávila Castañeda, con un precio especial disponible únicamente hasta el domingo 21 de septiembre de 2025 a las 23:59 hs en la tienda online de Experimenta. Se trata de un lanzamiento esperado que invita a descubrir un territorio poco explorado pero esencial para comprender el cine: las disciplinas gráficas que acompañan a una producción desde el guion hasta su llegada a la posteridad.

En sus 252 páginas, el libro reúne las voces de once profesionales del diseño gráfico y la comunicación visual para cine y televisión en España. Sus testimonios, narrados en un tono cercano y lleno de anécdotas, revelan el papel decisivo de quienes trabajan en el grafismo de rodaje, el diseño de carteles, la creación de títulos de crédito, la fotografía fija o la construcción de identidades visuales para producciones que han llegado a todos los rincones del mundo.

Entre los entrevistados figuran nombres vinculados a cineastas como Pedro Almodóvar, Isabel Coixet, Rodrigo Sorogoyen, Alejandro Amenábar, Alberto Rodríguez, J.A. Bayona o Los Javis, así como a plataformas y estudios internacionales como Netflix, Amazon, Movistar+, The Walt Disney Studios o Deluxe. Cada conversación funciona como un capítulo que abre la puerta a un oficio invisible pero determinante en la experiencia cinematográfica: aquello que da cohesión, atmósfera y carácter gráfico a una historia.

Pablo Dávila Castañeda, autor del libro, combina su experiencia como diseñador gráfico especializado en marketing de cine con una destacada trayectoria en la narrativa aplicada y la escritura de ficción. Su objetivo, explica, ha sido dar visibilidad a una profesión “que construye imaginarios colectivos, pero que rara vez aparece en los créditos destacados”.

La vida gráfica de las películas no es un manual técnico, sino un relato coral que refleja cómo se vive trabajando en el cine desde lo gráfico: qué habilidades se necesitan, qué referentes inspiran, qué retos marcan el presente y qué sueños impulsan el futuro de esta disciplina.

La edición, a cargo de Experimenta Libros, se convierte así en una referencia imprescindible para estudiantes y profesionales del diseño gráfico, el branding audiovisual y el cine, así como para cualquier lector curioso por entender las conexiones entre imagen, cultura y memoria.

Preventa exclusiva

Hasta el 21 de septiembre, el libro puede adquirirse en preventa con un precio especial a través de la tienda online de Experimenta. Una oportunidad única para asegurarse un ejemplar de este volumen que, sin duda, marcará un antes y un después en la reflexión sobre la gráfica en el cine español e internacional.

👉 Más información y compra en: experimenta.es/tienda