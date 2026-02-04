M&A Creative y la belleza del buen diseño

Packaging para vinos. Cuando el único límite es la imaginación

M&A Creative, la agencia creativa lisboeta —con oficinas en Nueva York y California— fundada en 1998 por Luis Marques, ha sido la encargada de dar vida a Séries Singulares, una espectacular línea de vinos de alta gama producidas por las bodegas de Companhia das Lezírias, una de las explotaciones agrícolas más antiguas e importantes de Portugal.

Dada la entidad del cliente y las particulares características del producto, la gente de M&A Creative decidió apostarlo todo al naming, celebrarlo a lo grande y hacer de la singularidad su mayor virtud. ¿El resultado? Bueno, arrollador. Utilizando una sencilla botella tipo bordelesa de 375 ml como lienzo en blanco, nunca mejor dicho, se compuso un sistema ilustrado, casi paisajista, en el que el arte, la ilustración, la tipografía y la caligrafía, dan lo mejor de sí.

El trabajo sobre el envase, si el etiquetado cuasi rústico, transparencias o su propia morfología no hubiera sido suficiente, se decidió coronarlo con un capuchón de cuero de dos pliegues y tachas metálicas que aportan exclusividad y elegancia.

«Este diseño encarna la cultura, el patrimonio y el arte que han hecho de Companhia das Lezírias una marca icónica. Celebra la experiencia, la dedicación y el amor por este terroir único. Acabados de alta calidad, piezas metálicas, de cuero,.. hechas a mano para enriquecer un packaging único», comentan desde M&A Creative.

Vamos ahora con el estuche. Qué decir, se trata de una extensión orgánica y acertada de la idea principal. Manipulando colores, texturas y formas, este contenedor cilíndrico de tapa baja y troquelados artísticos para destacar figuras puntuales, lo magnifica todo. Destaca especialmente la elección del azul marino para los acabados del cierre superior, de primeras fuera de lugar pero por alguna razón, funciona y funciona bien.

«Siempre hay una parcela o una variedad de uva que destaca en particular,… y es en ese momento del ‘tiempo y el espacio’ donde tiene lugar la interpretación más pura de nuestro terroir. Así es como los vinos de esta gama nacen, fieles a la casta, fieles a quienes las hicieron, fieles a una casa única como esta», confiesa David Ferreira, Enólogo y Director de Producción vitivinícola de Companhia das Lezírias.