Quién es Emiliano Ponzi y por qué nos gusta tanto

Emiliano Ponzi es un ilustrador y artista italiano que, desde su estudio en la ciudad de Nueva York, lleva años a la vanguardia de una disciplina que no perdona errores ni espera por nadie. Su piezas son un prodigio de la técnica y el buen gusto. Texturas imposibles, tonos deliciosos, trazos cuasiquirurgicos,… son la tónica habitual en cada una de sus piezas.

Probablemente el rasgo característico y más determinante de su última etapa es la fijación con «la hora mágica». Efectivamente Ponzi pasea a sus personajes en escenarios bañados por la deliciosa luz del atardecer, una decision que aporta un componente de nostalgia, evocador y familiar, que termina por conectar con el espectador.

Por supuesto estas cualidades y calidades no han pasado desapercibidas y verdaderos gigantes de industrias tan distintas como universales, se han puesto, literalmente, en sus manos. Apple, The New York Times, Uniqlo, Le Monde, The New Yorker, Louis Vuitton, MoMa, Lamborghini, Moleskine, Cartier, Armani, Bulgari, Gucci, Hermes, Penguin Books, Hyundai, Esquire, Xiaomi, United Airlines, The Washington Post,… la lista sigue y sigue. Y si bien solo está cartera de clientes ya sería más que suficiente para dejar claro su dimensión creativa y poder comunicativo, la obra de Ponzi existe mas allá del contexto editorial y la publicidad, y existen a lo grande. Algunas de sus piezas han sido exhibidas en galerías especializadas ciudades clave del circuito de arte contemporáneo mundial como Milán, New York, París, Seúl, Berlín, Londres o Shanghái. Impresionante.

A continuación os ofrecemos algunas de sus piezas más interesantes. ¡Disfrutad!