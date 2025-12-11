Eggs y los retos de la movilidad inclusiva

El buen diseño siempre encuentra el camino

Eggs, el estudio noruego fundado en 2012 por Carl-Gustaf Lundholm y Ulla Sommerfelt, ha sido el encargado de convertir a través del buen diseño, un excepcional pero crudo vehículo recién salido del laboratorio, en un producto atractivo, funcional y necesario.

Se trata de Spike, un cuadriciclo pensado para personas con movilidad reducida del tren inferior, que llevan o quieren llevar una vida deportiva intensa. El prototipo comenzó a tomar forma en los talleres de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, de la mano de un grupo de estudiantes que más tarde fundaría Exero, la start-up que finalmente ha patentado el vehículo y está comercializándolo actualmente.

Tras dejar los confines académicos, el equipo creativo de Eggs, liderado por Martin Skogholt —con la participación de Mathias Hansson— comenzó a trabajar en Spike, primero refinando sus líneas, optimizando sus funciones, dotándolo de texturas, colores, semblante… hasta convertirlo en una sofisticada pieza de ingeniería de cuatro ruedas. «Vivir una vida activa trae muchos beneficios físicos, mentales y sociales. Y estar activo es aún más importante para las personas que se ven retenidas por desafíos físicos, como parálisis de piernas, parálisis cerebral o amputaciones. A través del diseño, hemos conseguido que Spike pase de ser, un vehículo de asistencia médica, a un equipo deportivo de alto rendimiento», comentan los responsables del proyecto.

Eggs se encargó también del branding de la joven compañía y la identidad de Spike, una intervención más que necesaria para poner en valor las posibilidades de un producto rompedor, funcional y estéticamente. Impecable.