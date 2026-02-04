Pavel Vetrov y el sofisticado equilibrio de la asimetría

La belleza funcional de un escritorio

Y aunque aún existe la percepción popular de que el mobiliario de oficina está reñido con el buen gusto —debido probablemente a su inherente propósito y razón de ser—, lo cierto es que se trata de un sector que ha evolucionado en la dirección correcta en la última década, regalándonos por el camino piezas de una belleza solo comparable con su funcionalidad y eficiencia. Este es el caso de Bau, un elegante y sofisticado escritorio inspirado en el legado arquitectónico del Movimiento Bauhaus que convence por su refrescante asimetría y sus acabados de ensueño.

Desarrollado para la editora estonia Woodman, Bau es obra de Pavel Vetrov, uno de los máximos referentes de la nuevas generaciones del diseño ucraniano, un prolífico y premiado creador (Red Dot Award, German Design Award, Good Design Award,…), que ha colaborado con gigantes del sector como Bolia, Missana, Temahome o Zegen.

Producidos en madera de nogal y roble, los Bau destacan instantáneamente por su base de tres patas, dos de ellas tubulares y la tercera en forma de tablero con un imponente orificio en su centro. Y aunque sus dimensiones (140 x 70 x 75 cm), materialidad (roble y nogal) y acabados (natural), le permiten adaptarse fácilmente a cualquier situación, su carácter cuasi escultórico los dotan del empaque suficiente para definir el estilo de todo un espacio.