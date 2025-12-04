Diálogos de Diseño: un balance transformador

Finalizó la primera temporada del ciclo organizado por Experimenta y la Universidad de Palermo

El pasado 27 de noviembre culminó con éxito la primera temporada de Diálogos de Diseño, el ciclo internacional de entrevistas organizado por Experimenta en alianza con la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (Argentina), y coordinado por Marcelo Ghio como moderador.

Tras trece encuentros semanales que comenzaron el 28 de agosto, este espacio reunió a algunos de los nombres más destacados del diseño, la comunicación y el pensamiento crítico en Iberoamérica, ofreciendo un espacio abierto, gratuito y en línea —en formato webinar— de reflexión profunda sobre las múltiples dimensiones del diseño: su práctica, filosofía, transformación social y cultural.

Un mapa diverso de voces

Entre los invitados participaron creativos, investigadores, diseñadores de diferentes campos, y teóricos del diseño, reflejando la diversidad de enfoques que componen el ecosistema del diseño contemporáneo. El ciclo abordó —desde distintos prismas— temas como la innovación, la teoría del diseño, su dimensión social, comunicacional, ética, estratégica y su capacidad de transformar realidades.

Para esta primera edición, fueron de la partida: Samuel López-Lago —El diseño, de la intuición al artefacto–; Juan Mellen —Cultura de diseño en los negocios–; Sebastián Guerrini –Marcas que cuentan historias y los poderes del diseño–; Mane Tatulyan —Conexiones: un cruce entre filosofía y diseño–; Antonio Lafuente —Innovación social y cultura del prototipado–; David Asensio —Creatividad. Del Chocolate Rojo a la rabia creativa–; Rodrigo Martínez —Diseño: marcos de aplicación, gestión e innovación–; Emilio Gil —Diseñar con las manos en tiempos de inteligencia artificial–; Juli Capella —El diseño salvará el mundo; Òscar Guayabero —El diseño ante un mundo en transición–; Eugenio Vega —La presencia social del diseño–; Eugenia Martínez Barbazza —Cómo diseñar al diseñador–; y Paco Egea —Comunicación y marca–.

Una apuesta por el diseño como pensamiento

Lejos de quedarse en anécdotas técnicas o experiencias aisladas, las entrevistas invitaron a reflexionar sobre el diseño como pensamiento complejo, como práctica capaz de intervenir en lo social, lo simbólico y lo cultural. Esa dimensión reflexiva —uno de los grandes ausentes en muchos foros de diseño— fue el hilo conductor del ciclo, y permitió vislumbrar al diseño no solo como oficio, sino como herramienta de transformación.

Aunque cada diálogo tuvo su foco específico, la suma de las conversaciones dejó un mapa temático claro sobre la profesión del diseño en Iberoamérica hoy:

– Diseño como pensamiento y práctica social. Varios participantes discutieron el papel del diseño más allá del objeto: como herramienta para intervenir en lo social, para construir políticas y narrativas y para responder a problemas complejos.

– Formación y mentalidad del diseñador. Las conversaciones señalaron la importancia de formar miradas críticas y multidisciplinares —no sólo habilidades técnicas— para afrontar retos contemporáneos.

– Comunicación, marca y lenguaje. Se subrayó la responsabilidad de quienes comunican y gestionan identidades en contextos mediáticos y culturales complejos.

– Relación con la tecnología. La inteligencia artificial, la digitalización y las herramientas de visualización fueron abordadas como oportunidades y retos: urge pensar éticamente su incorporación al oficio.

– Innovación, prototipado y sostenibilidad. La necesidad de prototipar en contexto, iterar y aprender con usuarios reales apareció como práctica recurrente, junto con la relevancia de criterios sustentables en proyectos reales.

Horizonte expandido: ¿Qué sigue?

El cierre de este primer ciclo no marca un final, sino un nuevo comienzo. Experimenta y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo ya anunciaron su intención de continuar con más temporadas, ampliando el diálogo a nuevas voces, disciplinas emergentes y problemáticas contemporáneas.

Todas las sesiones quedaron registradas en formato webinar, constituyendo un archivo audiovisual disponible para consulta pública, tanto en el canal de YouTube de Experimenta, como en el portal DC de la Universidad de Palermo.

Para quienes participaron: una experiencia de aprendizaje, descubrimiento y conexión. Para quienes lo siguieron desde la distancia: una biblioteca viva de conversaciones, ideas y debates —disponibles en abierto— que seguirán inspirando a estudiantes, profesionales y a toda la comunidad del diseño.

Finalmente, un agradecimiento especial al Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Oscar Echevarría; a María Laura Rodríguez que ha coordinado desde la Facultad todo el evento; a Alejandro De Rosa quien estuvo a cargo del funcionamiento técnico para que cada webinar estuviese online sin fallas y dando acceso a todos los participantes; a EventosDC; al Foro de Escuelas y a Evento Latino UP; y, por supuesto, a todo el equipo de Experimenta que trabajó en la organización y a Arda Kissoyan, responsable de la comunicación de Experimenta y de este ciclo.