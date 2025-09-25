Presentación en Málaga de Memoria Gráfica. Héctor Velázquez. 1969–2017

El próximo martes 30 de septiembre a las 19:00 horas, la Sala Eduardo Ocón de la Fundación Unicaja María Cristina (C/ Marqués de Valdecañas, 2 – Málaga) acogerá la presentación del libro Memoria Gráfica. Héctor Velázquez. 1969–2017, recientemente editado por Experimenta Libros.

En el acto, el autor estará acompañado por David López R., profesor de la Universidad de Granada, y será presentado por Gonzalo Galán, presidente de la Asociación Andaluza de Diseñadores (AAD). El encuentro contará con la colaboración de la AAD, la Asociación Cultural El Intercambiador y Transferencias Design, y el patrocinio de la Fundación Unicaja y Cetursa.

El volumen, disponible en la tienda online de Experimenta, reúne más de cuatro décadas de trayectoria profesional del diseñador gráfico y director de arte Héctor Velázquez. A través de más de 350 páginas ilustradas, el libro ofrece un recorrido visual y personal por campañas históricas, identidades y proyectos que marcaron época, desde sus inicios en Buenos Aires hasta su papel decisivo en la transformación de la imagen internacional de la estación de esquí de Sierra Nevada, donde lideró el área de diseño durante más de dos décadas.

Con Memoria Gráfica, Velázquez no solo comparte un archivo visual de enorme valor histórico y cultural, sino también un relato íntimo y crítico sobre los cambios sociales y tecnológicos que ha vivido la comunicación visual entre finales del siglo XX y comienzos del XXI. Una obra imprescindible para diseñadores, historiadores, comunicadores y amantes del diseño gráfico.

Información del evento:

📅 Fecha: Martes, 30 de septiembre de 2025

🕖 Hora: 19:00h

📍 Lugar: Sala Eduardo Ocón, Fundación Unicaja María Cristina, C/ Marqués de Valdecañas, 2 – Málaga

🎤 Participan: Héctor Velázquez (autor), David López R. (Universidad de Granada), Gonzalo Galán (AAD)