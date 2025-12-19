Louise Fili: Arte comercial en su punto justo

Con mas de treinta años como estudio gráfico, la diseñadora estadounidense Louise Fili es una figura ineludible en el oficio del arte comercial, la letra decorada y el estilo retro vinculado a la gastronomía, las bebidas y los envases de alimentos, además de afiches, etiquetas y marcas gráficas de marcado estilo revisionista.

En su rutina habitual, Louise Fili comienza su proceso de diseño con lápices, dibujos y bocetos. Según le dice en exclusiva a Experimenta, “la etapa de boceto es la más importante, allí es donde reside todo el potencial del diseño. A partir de allí, escribo notas en los márgenes, incluyo referencias y luego reviso con mi equipo para determinar cómo se creará en la computadora.” La acompañan desde hace muchos años el diseñador Matt Smith, quien se especializa en lettering, diseño de envases e identidad de marca y Andy Anzollitto, especializado en diseño tipográfico, estrategia de marca y diseño editorial. “El equipo siempre es el mismo. Trabajo solo con ellos” –dice la diseñadora– “nunca quise que mi estudio fuese más grande (o más pequeño). Es un apartamento reciclado con una cocina muy bonita, que es muy importante cuando estás diseñando un logotipo de pastas caseras.”

Acerca de su experiencia diseñando afiches para The School of Visual Arts SVA, el estudio de Louise Fili creó hasta el momento tres afiches. “The School of Visual Arts es conocida por su larga historia de carteles en los subterráneos de New York. Cuando me invitaron a diseñar el primero de ellos, decidí de inmediato crear un mosaico, y dado que ya lo habíamos hecho para el Restaurante 92, pensé: ‘Oh, sabemos cómo hacerlo’. Pero no tuve en cuenta que dos números es mucho más fácil de producir que un afiche de trece palabras. Mi personal nunca me perdonó el tortuoso mes que pasaron creando este póster en Photoshop, mosaico por mosaico. Y al final todos estuvimos de acuerdo en que probablemente hubiera sido más fácil hacerlo con mosaicos reales.”

Louise Fili brinda detalles acerca de los siguientes afiches de la SVA. “Para el segundo afiche, después de un invierno duro, todos estarían deseando una gran dosis de primavera. Decidí convertir el póster en un paquete de semillas, con el logo de SVA aplicado dentro de la flor. Cuando me pidieron que diseñara un tercer póster, supe que esta vez debería comenzar con el logotipo. ¿En qué se vería bien estampado el logotipo? ¡Qué tal en un envase de chocolate! Así que el cartel se convirtió en el envoltorio de una barra de chocolate.”

Admiradora del legendario artista gráfico alemán Lucian Bernhard, otras figuras históricas que influyen en la actividad diaria de Louise Fili son Fortunato Depero, Leonetto Cappiello, Domenico Gnoli y la actriz Anna Magnani, todos ellos referencias de la cultura italiana y mundial. Su amor por los carteles y letreros en países como Italia, Francia y España le permitió diseñar varios libros. «Fue un placer trabajar en ellos. Fotografié letreros en París e Italia durante años, aunque las fotos nunca fueron pensadas para otra cosa que no fuera mi propio disfrute y referencia. Cuando comencé a notar que los signos desaparecían rápidamente, sentí la urgencia de documentar estos hermosos especímenes antes de que desaparecieran para siempre. Antes de salir de viaje, pasaba horas en mi oficina en Nueva York virtualmente «manejando» en Google Street View para ubicar letreros que había fotografiado hace mucho tiempo, así como gemas por descubrir. Lamentablemente, creo que los tres libros no tendrán reimpresión.” Letreros rotulados, carteles, neones, mosaicos, pintura en madera y grabados son los soportes tradicionales que Fili documentó en ciudades como París, Barcelona y Florencia, rescatando adjetivaciones de otro tiempo y lugar como estilismo, refinamiento, manierismo y elegancia.

Mediante un ejercicio curatorial, rescata el modernismo avant la lettre del arte comercial y popular de mediados del siglo pasado en libros como Grafica della Strada (2014), Graphique de la Rue (2015) y Gràfica de les Rambles (2017).

Louise Fili es una apasionada de la tipografía, que la llevó a crear junto a su equipo TipoFili, su nuevo emprendimiento tipográfico inspirado en formas de letras italianas elegantes y clásicas. “Si bien nuestra tipografía a medida se reservaba exclusivamente para nuestros clientes o nuestros propios proyectos, ahora ofrecemos un espacio comercial para estas fuentes”, dice Louise. Portofino, Montecatini y Marseille son las fuentes creadas hasta el momento, además de proyectos por encargo como Mardell, cuya ”audacia y vívida angularidad del Futurismo la convierten en una opción natural para una tipografía en madera”, dice Louise Fili acerca de un encargo cortado en madera para The Hamilton Wood Type Museum, comprometido con el patrimonio tipográfico e institucional de la región de Wisconsin.