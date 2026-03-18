Fallas de Valencia: arte, fuego y diseño

Fallas de Valencia: diseño, oficio y cultura efímera

Cada mes de marzo, Valencia se convierte en un laboratorio urbano donde el diseño, la tradición y la crítica social se manifiestan a gran escala. Las Fallas, dedicadas a San José —patrón de los carpinteros—, no son solo una celebración popular, sino también uno de los ejemplos más complejos y fascinantes de cultura material contemporánea.

El calendario festivo arranca el 1 de marzo con la mascletà, una potente coreografía sonora que, día tras día, toma el centro de la ciudad y anticipa lo que está por venir: una ocupación progresiva del espacio público a través de la materia, el ruido y la expectación.

La ciudad como espacio expositivo

El 15 de marzo tiene lugar la plantà, el momento en que los ninots —figuras escultóricas construidas con madera, cartón, papel maché y otros materiales— se instalan definitivamente en las calles. Muchas de estas piezas alcanzan dimensiones monumentales, hasta el punto de requerir grúas para su colocación.

Durante varios días, Valencia se transforma en una gran exposición al aire libre. Las fallas no solo destacan por su escala o virtuosismo técnico, sino también por su capacidad para articular relatos visuales cargados de humor, ironía y crítica social. Son, en esencia, dispositivos narrativos que combinan escultura, ilustración y escenografía urbana.

El ciclo se cierra el 19 de marzo con la cremà, cuando casi todas las estructuras son consumidas por el fuego. Solo dos se salvan por votación popular y pasan a formar parte del Museo Fallero. Este carácter efímero no es una anécdota: es parte central del sentido de las Fallas, donde el proceso y la experiencia colectiva importan tanto como el resultado.

Técnica y conocimiento: la lógica de la vareta

Detrás de cada falla hay un sistema de conocimiento profundamente arraigado. Los artistas falleros han desarrollado, a lo largo del tiempo, técnicas constructivas que permiten resolver un desafío clave: cómo crear estructuras de gran tamaño que sean, al mismo tiempo, ligeras y estables.

Una de las técnicas más representativas es la varetà, que consiste en disponer finas varillas de madera para construir la “piel” de la escultura. Este entramado genera una estructura resistente pero flexible, capaz de sostener grandes volúmenes sin perder ligereza. Lejos de ser un recurso meramente técnico, la vareta define también una forma de pensar la relación entre forma, material y proceso.

Del oficio tradicional al diseño contemporáneo

En este contexto de tradición viva surge la colección Life-Size de LZF, un proyecto que explora el encuentro entre el saber artesanal fallero y el lenguaje del diseño contemporáneo.

Iniciado en colaboración con el maestro fallero Manolo Martín, Life-Size de LZF amplía su alcance con la participación del artista y diseñador Isidro Ferrer, quien es invitado a trabajar sin restricciones previas. Desde esa libertad, Ferrer desarrolla una serie de criaturas surgidas de su universo imaginario Funny Farm, entre ellas Bird, Smelly Fant o Walking Fish.

Estas figuras, concebidas inicialmente como entidades gráficas y conceptuales, son reinterpretadas a escala real gracias al conocimiento técnico de Martín. El resultado son esculturas luminosas que mantienen el carácter lúdico y expresivo del dibujo original, pero incorporan la complejidad estructural y material propia del oficio fallero.

Entre lo efímero y lo permanente

La colección Life-Size pone en evidencia algo fundamental: la innovación en diseño no siempre pasa por la ruptura, sino también por la reinterpretación de técnicas y saberes existentes. En este caso, la tradición no actúa como límite, sino como plataforma para nuevas formas de expresión.

Las Fallas, con su combinación de arte, arquitectura efímera, narrativa visual y participación colectiva, siguen siendo un territorio privilegiado para pensar el diseño más allá de los objetos: como experiencia, como proceso y como construcción cultural compartida.

Crédito de las imágenes: LZF Blog