Ventete presenta el casco inflable aH-1

Ventete: el casco inflable que redefine la movilidad urbana

Ventete es una empresa de innovación dedicada al movimiento contemporáneo. Su producto estrella, el Ventete aH-1, es un casco microplegable diseñado en el Reino Unido y fabricado en Suiza, resultado de más de diez años de desarrollo y pruebas exhaustivas.

Este casco marca un punto de inflexión en la evolución de los materiales de protección: del cuero a la espuma y ahora al aire, ofreciendo una nueva combinación de seguridad, comodidad, estética y portabilidad para los desplazamientos urbanos actuales.

Diseño plegable, ligero y portátil

Cuando no se utiliza, el Ventete aH-1 reduce su volumen en un 90% y se pliega hasta quedar con un grosor inferior a 4 cm, similar al de un ordenador portátil. Esto permite guardarlo fácilmente en una mochila o bolso, respondiendo a las nuevas formas de movilidad urbana, como bicicletas eléctricas y patinetes.

El casco se infla en solo 30 segundos mediante una mini bomba USB-C incluida, desarrollada en colaboración con Fumpa, e incorpora un sistema patentado de control de presión para garantizar la seguridad. Desinflarlo es igual de rápido y sencillo.

Seguridad certificada e innovación estructural

El aH-1 cuenta con un sistema estructural neumático patentado que ofrece una capacidad de absorción de impactos superior a los cascos tradicionales de espuma. Supera los requisitos de las certificaciones CE y UKCA (EN1078) y ha demostrado, en pruebas independientes, un mejor rendimiento frente a impactos lineales y rotacionales, una de las principales causas de lesiones cerebrales traumáticas.

Ventilación y confort: como no llevar casco

Gracias a su diseño por cámaras de aire, el casco permite una ventilación continua y una disipación térmica muy superior a la de los cascos convencionales. Ensayos realizados en laboratorios suizos confirman que su capacidad de refrigeración se aproxima a la de la cabeza descubierta, ofreciendo una experiencia de uso excepcionalmente fresca y cómoda.

Ventete propone así una nueva generación de protección para la movilidad urbana: más ligera, más segura y adaptada a los ritmos de la vida contemporánea.

Fotos: © Dan Tobin Smith