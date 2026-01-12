Reinventar la magia del chocolate

Una boutique de chocolate colorida que despierta al niño interior. Una colaboración exitosa para Les Chocolats de Chlo

A medida que la magia de las fiestas se instala en la ciudad y regresan los antojos de dulzura, calidez y confort, una chocolatería diseñada a medida añade una nueva capa de indulgencia al panorama gourmet de Montreal. Concebida para activar los sentidos, esta boutique única se convierte en el destino ideal para experimentar el encanto del chocolate. Un espacio acogedor donde niños y adultos pueden redescubrir la maravilla de la infancia.

En colaboración con maubau studio, Eliova Construction y Mesure lab, ADHOC imaginó un espacio versátil capaz de evolucionar a lo largo de las estaciones. La boutique fue concebida del mismo modo que se elabora el chocolate: artesanal, delicada y moldeada por una pasión compartida por la creación.

Un diseño inspirado en el proceso artesanal del chocolate

El cuadrado, símbolo de la caja que contiene las ganaches artesanales elaboradas in situ, se convierte en el motivo central de la arquitectura interior, expresando modularidad y flexibilidad, dos pilares fundamentales del proceso creativo.

El moldeado consiste en crear una huella que se transforma en un molde en el que se vierte la ganache para producir múltiples piezas idénticas. Este paso inspiró una retícula modular de cuadrados que estructura el espacio de la boutique de manera flexible y funcional. Fabricada en metal lacado e integrada en una superficie moldeada a medida, esta retícula ofrece una solución práctica para colgar herramientas y elementos decorativos, permitiendo cambios rápidos sin renunciar a una estética limpia y refinada.

El corte hace referencia a la división de las planchas de ganache en piezas limpias y uniformes que revelan la precisión del gesto artesanal. El sistema de retícula flexible permite adaptar fácilmente la disposición del espacio según las estaciones y los momentos comerciales clave. Con pequeños ajustes, la boutique puede reconfigurarse para destacar nuevas colecciones o responder a temáticas específicas, sin necesidad de grandes reformas ni intervenciones complejas, garantizando siempre la visibilidad de los nuevos productos.

El recubrimiento es el proceso de cubrir las ganaches con una fina capa de chocolate que protege, suaviza y realza cada pieza. El exterior sobrio del mostrador principal y las vitrinas de tono neutro contrastan con colores interiores vibrantes, evocando la precisión meticulosa del recubrimiento del chocolate y reforzando la dimensión sensorial del espacio. El patrón cuadrado y los acentos en rojo aportan coherencia visual y consolidan una identidad cálida y lúdica.

La decoración representa el toque final que eleva cada pieza de chocolate y la hace única. Se materializa a través de una estructura tubular suspendida que integra iluminación arquitectónica y señalética. Este acento cromático audaz dialoga con el universo gráfico de la marca y con los sueños imaginativos de sus clientes.

Para optimizar al máximo el espacio disponible, el recorrido del cliente fue cuidadosamente diseñado. El mostrador de recepción no solo separa el área de atención del espacio de trabajo, sino que también pone en valor las creaciones emblemáticas de la boutique. El concepto muestra el proceso de producción sin desvelarlo por completo: una gran partición acristalada separa la cocina, de líneas depuradas, del colorido espacio comercial, despertando la curiosidad y preservando el flujo de trabajo. Esta transparencia destaca la artesanía, manteniendo al mismo tiempo la higiene y la discreción necesarias en la trastienda.

Un universo lúdico y festivo, perfecto para la temporada

Con la llegada de las fiestas, la boutique se presenta como una parada imprescindible, ofreciendo un mundo de colores vibrantes, texturas cálidas y aromas dulces. La experiencia remite a los momentos mágicos de abrir cajas de bombones con expectación y de contemplar escaparates festivos que iluminan la mirada.

Gracias a su enfoque integral del diseño comercial, esta chocolatería se distingue por una atmósfera lúdica e inmersiva, en contraste con las boutiques más neutras habituales en Montreal. Invita a los visitantes a detenerse, saborear… y dejar que la magia despierte a su niño interior.

Un proyecto artesanal y colaborativo reconocido por la industria

Desarrollado junto a maubau studio e inspirado por la pasión creativa de Chloé y su equipo, el concepto surgió de un intercambio genuino en el que cada colaborador aportó su experiencia, sensibilidad y visión. De manera conjunta, las necesidades funcionales se transformaron en un universo espacial coherente, vibrante, flexible y fiel a su identidad.

La chocolatera compartió su proceso artesanal, sus inspiraciones y su imaginario colorido, mientras que los equipos de diseño tradujeron estos elementos en un lenguaje arquitectónico modular, lúdico y altamente personalizado.

Este esfuerzo colectivo, impulsado por la confianza mutua y el deseo compartido de innovar, dio lugar a un espacio donde el chocolate se convierte verdaderamente en el corazón de la experiencia espacial. Esta sinergia excepcional también fue reconocida por la industria: en la 18ª edición de los Grands Prix du Design 2025, el proyecto recibió tres certificaciones Oro y fue distinguido como Grand Winner en la categoría Special Awards / Interior Design + Collaboration, celebrando tanto la calidad del diseño como la armonía creativa que marcó su desarrollo.

Créditos:

Fotos: © Vicky Rousseau

Fuente: v2com