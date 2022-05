Agenda de mayo: un mes para disfrutar en plenitud del diseño y la ciudad

Sostenible, innovador y funcional: Vidrala premiará el envase de vidrio definitivo

La séptima edición del Vidrala Master Glass Design Contest, el certamen más importante dedicado al diseño de envases de vidrio de España ha dado comienzo. Un año más Vidrala, la compañía española referente en fabricación y venta de envases de vidrio para la industria alimentaria… Seguir leyendo.

Graphispag 2022: lo mejor de la industria gráfica y la comunicación visual del 24 al 27 de mayo

La decimosexta edición de Graphispag, la feria de referencia en el mercado ibérico para la industria gráfica y la comunicación visual, ya está aquí. Del 24 al 27 de mayo la Fira Barcelona será el escenario donde empresas y profesionales compartirán técnicas, conocimientos, experiencias y soluciones prácticas y se mostrarán las últimas tendencias en tecnología gráfica, soportes, materiales, tintas, acabados y herramientas innovadoras a quienes imprimen y comunican. Seguir leyendo.

Presentación del libro Crónica del siglo de la peste. 9 de mayo en el COAM

El próximo lunes 9 de mayo a partir de las 19:00 horas, tendrá lugar en el auditorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), la presentación del libro Crónica del siglo de la peste. Pandemias, discapacidad y diseño, del doctor en Bellas Artes y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Eugenio Vega. Editada por Experimenta Libros, se trata de una obra impredecible para entender mejor el impacto de… Seguir leyendo.

PhotoEspaña 2022: 120 exposiciones de 442 fotógrafos y artistas visuales

Walker Evans, Manuel Álvarez Bravo, Garry Winogrand, Lee Friedlander, Helen Levitt, Louis Faurer, Henri Cartier-Bresson, Robert Frank,… son apenas algunos de los 442 fotógrafos y artistas visualesque participarán en la XXV edición de PhotoEspaña, el famoso macroevento que cada año nos ofrece la posibilidad de conocer las últimas tendencias del arte fotográfico así como los últimos proyectos de los artistas más reconocidos internacionalmente. Seguir leyendo.

Animal lámina: imperdible exposición de Isidro Ferrer en Set Espai d’Art

Set Espai d’Art, una de las galerías mas interesantes de la escena valenciana, presenta Animal lámina, un proyecto expositivo dedicado a la obra del ilustrador madrileño, Premio Nacional de Diseño, Isidro Ferrer. La muestra, organizada en el marco de València Capital Mundial del Diseño 2022, refleja la acumulación donde… Seguir leyendo.

Model. Festival de Arquitecturas de Barcelona. Del 5 al 15 de mayo

Del 5 al 15 de mayo, un circuito de siete kilómetros que delimita la frontera entre Ciutat Vella y el Eixample, será el escenario de la primera edición de Model. Festival de Arquitecturas de Barcelona, un macroevento organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) y que… Seguir leyendo.

¡Imperdible! Casa Decor celebra sus primeros 30 años de vida

Casa Decor, el evento dedicado al interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida, más importante de Madrid ya está aquí y el majestuoso edificio de la calle Goya, número 89, es el escenario perfecto para que los profesionales de la creatividad saquen el mejor partido a los 57 espacios dispuestos para esta edición 2022. Seguir leyendo.

El afán moderno. Muebles e interiores en la España de los años 30

A partir del jueves 28 de abril y hasta el 23 de octubre de 2022 las plantas 0 y 1 del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid albergará El afán moderno. Muebles e interiores en la España de los años 30, un interesante proyecto expositivo que pone en perspectiva el profundo cambio cultural que España… Seguir leyendo.

Juan Baraja: fotografía arquitectónica en el Museo ICO de Madrid

El Museo ICO de Madrid presenta Contra todo lo que reluce: Efectos del tiempo, una imperdible muestra dedicada a la obra del talentoso fotógrafo toledano Juan Baraja. La exposición, enmarcada en la sección oficial de PHotoESPAÑA 2022, está formada por ocho series en la que se trabaja la relación entre la arquitectura y el… Seguir leyendo.

Llega la segunda edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León

Del 26 de abril al 29 de mayo de 2022 se llevará a cabo la segunda edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León que, como en su primera entrega, se desarrollará en Palencia bajo el signo de la confluencia, una característica de esta ciudad debido a su historia y geografía. Seguir leyendo.

El cartelismo de Josep Renau en el palacio del Marqués de la Scala de Valencia

Hasta el 10 de julio se podrá visitar en la Sala de Respeto del palacio del Marqués de la Scala de Valencia, Josep Renau y el tiempo de las imágenes, un potente proyecto expositivo dedicado a la obra del diseñador, pintor, cartelista, fotomontador y muralista valenciano, Josep Renau. Seguir leyendo.

Silk Gallery presenta All In This Island, una exposición de Andrea Devia-Nuño

La galería Silk, uno de los espacios expositivos dedicado al diseño y la ilustración comercial más interesantes de Madrid, presenta All In This Island, una muestra dedicada a la obra de la ilustradora y escultura colombiana, Andrea Devia-Nuño. Seguir leyendo.

PazífiKa. Carteles solidarios por Ucrania en la Central de Diseño de Matadero Madrid

Hasta el 16 de mayo se podrá visitar en la Central de Diseño de Matadero Madrid la exposición PazífiKa. Carteles solidarios por Ucrania, un interesante —y necesario— proyecto organizado por DIMAD y Fama Fest que busca, a través del diseño, ayudar a paliar los efectos causados por la guerra en Ucrania. Seguir leyendo.

La fotografía en medio: la colección del IVAM desde 1950 ahora abierta al público

Hasta el 8 Mayo 2022 se podrá visitar en la sala de exposiciones temporales de Instituto Valenciano de Arte Moderno de Alicante (IVAM ALCOI) La fotografía en medio. Fotografía en la colección del IVAM desde 1950, una ambiciosa muestra que propone a sus visitantes un enfoque particular sobre la fotografía contemporánea y su papel en las prácticas artísticas desde mediados del siglo XX… Seguir leyendo.

El Museo ICO presenta: Anna Heringer. La belleza esencial

Hasta el 8 de mayo de 2022 se podrá visitar en las salas del Museo ICOde Madrid, Anna Heringer. La belleza esencial, un ambicioso proyecto expositivo consagrado a la obra de la arquitecta alemana, Anna Heringer, famosa en todo el mundo por utilizar la arquitectura y el diseño para fortalecer la confianza cultural e individual, apoyar las economías locales y propiciar el equilibrio ecológico. Seguir leyendo.

Diseñar el aire: la celebración del abanico como objeto de diseño

Hasta el 26 de junio de 2022 se podrá visitar en la sala 1 del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia, Diseñar el aire, un interesante proyecto expositivo organizado en torno a uno de los objetos más representativos del tejido sociocultural valenciano, el abanico. Más información en este enlace.

Diseño estratégico para encontrar empleo creativo. Imperdible curso de Domestika