El refugio de Thilo Alex Brunner. Del diseño de calzado a la arquitectura de montaña

Una cabaña que se funde con el entorno

Entre la montaña Piz Lunghin y el paso de Lunghin, en el valle alpino de Bregaglia, es posible encontrar la única cuenca en Europa donde convergen tres ríos, el Danubio, el Rin y el Po. Allí, fiel a sus orígenes, On, la marca de indumentaria de running suiza, ha construido un refugio para ofrecer a sus huéspedes la posibilidad de pasar una noche luego de la escalada.

Acostumbrado a crear zapatillas de alta tecnología, Thilo Alex Brunner, diseñador jefe de On, ha sido el encargado de idear esta cabaña que busca acercar a los excursionistas una experiencia minimalista diferente. Accessible solo a pie, esta cabaña a 2.500 metros de altura en la cima de la montaña, ha sido concebida como una construcción modular fácil de montar y desmontar, elaborada con materiales sostenibles que se fusionan con el entorno.

Diseñada para dos personas, la fachada de metal es sólida y brinda protección, al mismo tiempo que su carácter refractante permite que se confunda con el paisaje. Una escalera, que al mismo tiempo funciona como plataforma de observación, asciende por la montaña hasta el refugio, donde el interior de madera genera un ambiente acogedor. Completamente autosuficiente, el espacio es alimentado por energía provista por paneles solares.

“Siempre he tenido dos pasiones: pasar tiempo en la naturaleza practicando deportes, y la cultura urbana, el diseño y los productos. Como diseñador, puedo conectar diferentes áreas que me interesan de una forma muy natural y auténtica. De ahí viene la mayor parte de mi inspiración. A su vez, creo que haber crecido cerca de los Alpes es algo que me define”, comenta Thilo Alex Brunner acerca de cómo obtiene su inspiración.