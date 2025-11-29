Experimenta 102. Transición

Estrategias creativas para un mundo en cambio

Diseñar cuando todo se mueve exige una sensibilidad distinta. No basta con interpretar el presente: hay que saber leer sus fisuras, sus umbrales, sus silencios. Este nuevo número de Experimenta nace en ese territorio inestable donde lo conocido se resquebraja y lo emergente apenas empieza a tomar forma. Un lugar incómodo, fértil y profundamente contemporáneo.

Experimenta 102 se adentra en la transición —esa palabra tan usada como poco comprendida— no como un concepto abstracto, sino como una práctica cotidiana que redefine el rol del diseño. Un diseño que deja de ser mero productor de objetos para convertirse en mediador, en puente, en acompañante de procesos sociales, ecológicos y culturales que se transforman a una velocidad sin precedentes.

En estas páginas, la creatividad se despliega no como un gesto ornamental, sino como una forma de cuidado. Cuidado de los territorios y de quienes los habitan. Cuidado de las relaciones que sostienen la vida. Cuidado de los futuros posibles que aún no sabemos nombrar. Frente a la lógica extractiva y la neutralidad pretendida, aquí el diseño aparece como una práctica situada, comprometida y lúcida.

Presentamos en esta edición diferentes voces que imaginan futuros a través del diseño especulativo; experiencias colaborativas que nacen en comunidades vulnerables; metodologías pedagógicas que reconfiguran la enseñanza; proyectos que exploran la circularidad, la regeneración y la interdependencia. Todas ellas distintas, todas necesarias, todas atravesadas por una misma intuición: en tiempos de transición, diseñar es aprender a escuchar antes que a resolver.

Como muestra de este ideario, Daniela Quintana nos presenta Cooperativa de Diseño y su trabajo con comunidades en riesgo para crear nuevas oportunidades, además de compartirnos el desarrollo de diferentes formas de tipografía inclusiva desarrolladas por Carolina Giovagnoli. Lucas López nos lleva a recorrer Americana, la exposición internacional de afiches latinoamericanos con enfoque social y cultural realizada este año en Italia, y nos presenta el proyecto Robbina, una mesa de carácter inclusivo para personas con movilidad disminuida, desarrollado por un equipo de talentosas diseñadoras argentinas.

Eugenio Vega dialoga con Fernando Galdón, docente e investigador del Royal College of Art acerca de la transición en los modelos de enseñanza del diseño y, en la sección Reflexiona, complementa este diálogo con su artículo El huevo de la serpiente, educar para la incertidumbre. En la misma dirección, José Manuel Mateo nos invita a desatender las tendencias y Marcelo Ghio a reflexionar sobre la inteligencia artificial y la ética del diseño.

Felipe Taborda invita a Mark Gowing para hablar de su trabajo tipográfico, y a Bernardita Brancoli quien nos presenta su proyecto de documentación y reconocimiento de las baldosas que configuran parte de la memoria histórica de Santiago de Chile, una memoria amenazada por la transición hacia la modernidad. Pablo Dávila Castañeda nos habla de cómo hacer un discurso (cinemato)gráfico de la Transición española a través un libro que recoge este período.

Fundación IDA expone su mirada en proyectos que van después de la utopía, mostrándonos prácticas de diseño para un mundo en común. Rocío Egio nos ilustra con su obra mientras habla de su trabajo creativo; y Jorge Martínez y Daniel Acosta nos traen Cacao Feliz, un proyecto que ayuda a la niñez de los países africanos productores de cacao.

Este número es también un reconocimiento a quienes trabajan en la frontera: diseñadores, educadores, investigadores, activistas y pensadores que, entre ruinas y semillas, ensayan otras formas de habitar el presente. Que no temen la duda, que sostienen el diálogo, que entienden que cada gesto creativo es también un gesto ético.

Experimenta 102 invita a detenerse, a pensar, a imaginar sin ingenuidad pero sin cinismo. A considerar el diseño no como un refugio frente a la incertidumbre, sino como una manera de transitarla con responsabilidad, belleza y coraje.

Bienvenidos a este número. Bienvenidos a este tránsito.