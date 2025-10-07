Analía Cervini nos convoca a repensar nuestro rol en la creación de un mundo más justo, creativo y humano

El próximo martes 21 de octubre a las 19:00 hs, se presentará el nuevo libro de Analía Cervini El diseño de sentido (o el sentido del diseño), editado por Experimenta Libros. Analía ofrecerá a los asistentes una conferencia titulada Un futuro de sentido, ¿es diseñable?

Este acto busca generar conversación y reflexión sobre cómo podemos intervenir con conciencia en la construcción de futuros más sostenibles, éticos y culturalmente ricos.

La presentación tendrá lugar en La Nave Nodriza, situada en Calle de la Alameda, 9, 28014, Madrid. Será un espacio de diálogo entre públicos —estudiantes, profesionales, investigadores y lectores— con la autora, quien compartirá las ideas centrales de su nueva obra y abrirá un espacio para preguntas, intercambio y registro.

Te invitamos a acompañarnos y sumarte a esta conversación colectiva sobre el sentido del diseño. Será una oportunidad para repensar nuestro rol como proyectistas, lectores y ciudadanos frente a los desafíos del presente y el porvenir.

🗓 Información del evento

Título del evento: Un futuro de sentido, ¿es diseñable?

Fecha: martes 21 de octubre de 2025

Hora: 19:00 hs

Lugar: La Nave Nodriza — Calle de la Alameda, 9, 28014 Madrid

Inscripción: previa mediante Eventbrite — Entradas disponibles aquí

Un libro para pensar el sentido del diseño

Un manifiesto esencial y urgente en ecosistemas de innovación y de diseño de futuros

Hay libros que nacen como herramientas, otros como manifiestos. Este, en cambio, parece abrirse como un mapa: invita a recorrer el presente desde el diseño, con la mirada puesta en el futuro. Pero no en un futuro tecnológico o abstracto, sino en uno cargado de sentido.

El diseño de sentido (o el sentido del diseño) propone un enfoque profundo: el diseño no como solución inmediata, sino como práctica de pensamiento situada. En sus páginas, Cervini nos interroga: ¿qué sentido damos a lo que diseñamos? ¿Cómo puede el diseño reclamar su capacidad ética, simbólica y transformadora en un mundo marcado por la velocidad, la saturación y la crisis?

¿Qué hacemos cuando hacemos innovación? ¿Por qué es urgente comprender el rol que asumimos cuando diseñamos? ¿Y qué implica, en este contexto, liderar proyectos que no sólo transformen objetos, sino también realidades?

Analía Cervini propone una lectura profunda y accesible sobre el diseño como práctica de pensamiento, como activador cultural, como motor de transformación. Con una voz cercana, que entrelaza teoría, experiencia profesional y vivencias personales, la autora construye una narrativa que guía al lector a través de ideas, proyectos, conceptos y preguntas que atraviesan el diseño contemporáneo.

“Diseñar sentido es imaginar futuros. No es diseñar objetos. Es el diseño de nuevos conceptos que marcan el rumbo y que movilizan al hacerse tangibles, abriendo un posible camino de transformación hacia un mundo más justo, más creativo y más humano.”

Como un hilo invisible, el sentido aparece aquí como materia central. No entendido como definición estática, sino como identidad en movimiento, como construcción estratégica, como disidencia frente al sinsentido. El texto transita —sin perder claridad— por referencias tan diversas como Ezio Manzini, Gilles Deleuze, Lewis Carroll y Andrea Branzi, y a la vez se ancla en proyectos concretos donde la innovación y la práctica real son protagonistas.

Además de sus reflexiones, Cervini comparte tres instrumentos para abordar el diseño y la innovación —aplicables también a otras disciplinas— y propone un singular «oráculo epistémico», una suerte de brújula para reencontrar el propósito cuando el camino se desdibuja.

Un libro para quienes diseñan más allá del diseño. Esta obra no es sólo para diseñadores. Está escrita para toda persona que se sienta convocada a pensar y proyectar un futuro con propósito, para quienes entienden que innovar no es acumular tecnología, sino imaginar lo que todavía no existe, con ética, sensibilidad y mirada crítica.

Sobre la autora

Analía Cervini es doctora en diseño, con formación internacional y experiencia en diversas latitudes del diseño estratégico, la innovación y la gestión cultural. Su obra ha servido como puente entre el pensamiento crítico y la acción proyectual.

Nació y vive en la Ciudad de Buenos Aires junto a su familia. El diseño es su lugar en el mundo desde donde imagina y transforma de manera positiva la realidad. Se graduó como diseñadora industrial y doctora en diseño por la Universidad de Buenos Aires. Su recorrido formativo fue profundamente influido por Hugo Kogan y Ricardo Blanco, referentes del diseño argentino de quienes fue discípula, colega y amiga cercana.

Como joven profesional radicada en Italia integró equipos pioneros de visioning y nuevas tecnologías dentro de Philips Design Milán y el Interaction Design Institute de Ivrea. En la Ciudad de Buenos Aires fundó el Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación, colaboró en la creación del Distrito de Diseño y fue gerente operativa del Centro Metropolitano de Diseño y de Industrias Creativas. Sus diseños integran la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Como autora publicó doce libros que comparten su visión y estrategia profesional. Es profesora en universidades en Latinoamérica, directora de la consultora Total Tool y de la plataforma Design Achievement.

Desde hace más de dos décadas lidera equipos y procesos de diseño, innovación y diseño de futuros en empresas, instituciones y territorios.

Experimenta x La Nave

