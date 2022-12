Bocadillos de diseño: Jekaterina Budryte, Brandsummit, Kenesha Sneed, Heydays y Mondial

Share this...

Deforestación Free Finance: árboles y economía en la identidad «icónica» de Mondial

El diseñador británico Arthur Stovell, fundador y actual director de Mondial, ha sido el encargado de desarrollar la identidad de Deforestación Free Finance, una asesoría internacional dedicada a luchar contra la deforestación. «La marca presenta una forma abstracta que hace referencia a un gráfico de crecimiento financiero combinado con un ícono de un árbol en negrita. Audaz y robusto, este símbolo constituye el punto de partida de un lenguaje gráfico que se puede utilizar de diversas maneras para formar composiciones abstractas de bosques y patrones más detallados que se pueden colocar en mosaico», comenta Stovell. La paleta por su parte, de colores primarios, consta de negro, blanco y gris, así como un naranja fuerte y vibrante para transmitir una sensación de urgencia e inmediatez.

La ilustración impresionista de Kenesha Sneed

Kenesha Sneed tiene algo y todo el mundo lo quiere, ¿la prueba? Una cartera de clientes de infarto. Microsoft, Apple, Instagram, Facebook, Universal Pictures, Netflix, Google, Airbnb, Penguin Random House, New Yorker, New York Times,… son solo algunas de las compañías que habitualmente se ponen en sus manos. Esenciales pero frondosas, coloridas pero elegantes, sofisticadas pero cercanas, las piezas de esta ilustradora, diseñadora y escritora estadounidense, consigue conectar con el observador de forma y a niveles desconocidos. Su juventud y por sobre todas las cosas, su enorme talento, es un claro indicativo de que aún no hemos visto lo mejor de su obra. Estaremos atentos a más novedades.

Plateful, un proyecto de Heydays. Alimentación, circularidad y buen gusto

Heydays, el famoso estudio noruego propiedad de Thomas Lein, Mathias Hovet, Stein Henrik Haugen, Lars Kjelsnes y Martin Sanne Kristiansen, firma la identidad de Plateful, una plataforma online nórdica consagrada al sector alimenticio mayorista que busca posicionarse en el sector de la restauración. El objetivo del equipo creativo a cargo de la cuenta era transmitir el fiel compromiso del cliente con la circularidad, a través de una propuesta contemporánea y versátil. «Un tercio de toda la comida producida se desperdicia y nunca llega a tu plato. Plateful busca reducir la pérdida de alimentos interrumpiendo la cadena de suministro normal», comentan desde Heydays. El sistema se construye en torno a una lograda serie de imágenes que aporta calidez y familiaridad a la marca. «Queríamos mostrar cuánto trabajo implica poner comida en nuestros platos todos los días, por esta razón, decidimos retratar a productores, agricultores y clientes de Plateful durante una semana para capturar el trabajo que implica».

Jekaterina Budryte da un nuevo sentido al granulado. Ilustración lituana

Desde su estudio en Vilna, la ilustradora y diseñadora gráfica lituana Jekaterina Budryte lleva años regalándonos verdaderas piezas de colección. Con una paleta escueta y apenas elementos, sus composiciones consiguen acercarse al espectador y contar una historia. Nostálgicas, íntimas, sutiles, cada pieza oculta un mensaje al que sólo puede accederse entregándose a ellas. El trabajo de Budryte se ha exhibido en innumerables espacios expositivos y representado compañías de todo tipo en su país natal. Aquí os dejamos un puñado de placas para entender mejor la dimensión de una de las creativas con mayor presente y futuro de Lituania.

Brandsummit crea la nueva imagen del restaurante Habitual

El estudio valenciano Brandsummit, especializado en el sector de la alimentación y bebida, ha desarrollado la imagen de marca y diseño de la página web de Habitual, el restaurante del famoso cocinero valenciano Ricard Camarena. La propuesta conceptual y gráfica representa la conexión de Habitual con el Mediterráneo en toda su extensión. Su estética es orgánica, armónica y profunda, busca rendir tributo a estas tierras, sus bondades y sus productos. «Hemos logrado crear una marca delicada y sencilla como la cocina de Habitual, pero a la vez íntima y elegante como su interiorismo», comentan responsables del estudio. El logotipo, directo y contundente, con formas sencillas y sin artificios, brilla especialmente gracias a una paleta de colores basada en las tonalidades de la región. En el apartado tipográfico, se optó por la Aeonik, con raíces modernistas, neogrotesca con un esqueleto geométrico. Para la secundaria, la elegida fue Libre Baskerville, para aportar elegancia.

La imagen de portada de este artículo es obra de la ilustradora alemana Nataliya Dolotko.