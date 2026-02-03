Experimenta #103. Invisible

Diseño Invisible. Lo esencial es invisible a los ojos

Vivimos rodeados de diseño, pero gran parte de su potencia permanece fuera del campo visual. Mientras los objetos, interfaces o entornos resultan tangibles y evidentes, sus fundamentos más críticos —los que organizan, estructuran, conectan y hacen posible su existencia— son invisibles. Descubrir lo que se esconde detrás de lo visible: procesos, estructuras, decisiones, datos, flujos, sistemas, códigos, algoritmos, políticas, éticas, negociaciones y emociones que hacen que el diseño funcione, que sea útil, justo, deseable, escalable o transformador, no es tarea fácil.

Si nuestro entorno está saturado de imágenes, formas, tendencias y estilos, que en definitiva es aquello que se entiende como “diseño”, es porque la disciplina en su conjunto ha quedado muchas veces reducida a lo que se ve. Y sin embargo, gran parte del verdadero valor del diseño está en lo que no se muestra. En ese tejido silencioso de decisiones, estructuras, estrategias y flujos que dan soporte a la experiencia humana y a los sistemas que organizan nuestra vida contemporánea.

Pero hablar de “Diseño invisible” no significa referirnos a la ausencia, sino a la potencia silenciosa que proporciona. Es el terreno donde se toman decisiones que afectan la vida cotidiana, donde la complejidad se vuelve inteligible, donde el detalle invisible define la experiencia.

Nos referimos a esa dimensión fundamental del diseño que no se exhibe en vitrinas ni se celebra en redes sociales, pero que sostiene, articula, resuelve y permite. Es el diseño de lo intangible, de los procesos, de la información, de los datos, del tiempo, de la interacción. Es aquello que, al no verse, rara vez se valora en su justa medida, pero cuya ausencia se hace evidente cuando falla.

Este número de Experimenta se adentra en esa zona de lo invisible para sacar a la luz lo que verdaderamente importa. Nos interesa el diseño que piensa antes de hacer, el que escucha antes de hablar, el que organiza antes de mostrar. El que toma decisiones sobre los materiales, los procesos, los recorridos, las reglas de juego, los tiempos, las plataformas y las relaciones. Nos interesa como mediación entre sistemas complejos y realidades humanas. Nos interesa su rol ético, su compromiso silencioso, su vocación de servicio.

Por ese motivo y para indagar en profundidad sobre este tema, Fabián Carreras entrevistó a la cartelista y diseñadora polaca Agnieszka Ziemiszewska quien reflexionó sobre el rol invisible de la mujer en el diseño; para entender la estructura silenciosa detrás de cada proyecto, Marcelo Ghio entrevistó al estudio murciano IDEA Design, y al ilustrador Xavier Mula en ilustrar lo invisible, pensar lo invisible; y Daniela Quintana conversó con Santiago Ortiz, de Moebio Labs acerca de lo que significa visualizar para pensar, y la relación entre datos, cultura y nuevos lenguajes; además de hacer lo propio con María Armenta y Mateo Acosta, del proyecto Contradatos.

Eugenio Vega entrevista a David Oswald para hablar de el diseño de lo intangible; además de su artículo La máquina de moler tiempo, un elemento intangible que afecta a la interacción comunitaria y cuya gestión permite controlar los comportamientos sociales. Analía Cervini nos habla acerca de cómo el diseño se hizo sistema, coincidiendo con los 25 años del Modelo IMDI, un gráfico metodológico que es leyenda.

Gabriela de Laurentis nos lleva a recorrer imaginarios en papel a través de la historia de las revistas culturales en Latinoamérica; y Felipe Taborda nos trae el excepcional trabajo del colectivo Oficina Paraíso y su atención a las tradiciones gráficas; Fundación IDA nos invita a diseñar lo invisible con su nueva plataforma Archivo Digital de Diseño Argentino; Lucas López nos invita a ver más allá del futuro con Universal Everything y con la agenda de diseño 2026-2030 para América Latina surgida del simposio realizado por la Universidad de Palermo.

David Asensio conversó con Borja Martínez sobre liderazgo creativo y su impacto en la industria gastronómica; Miguel Zorraquino nos presentó el informe Consumer Trends 2026; y Luján Cambariere nos dice que el amor es más fuerte y se expresa en el trabajo con artesanos del Ipa de Paraguay y el Inguat de Guatemala, dos ejemplos a imitar cuando de gestiones que sostienen a la disciplina se trata.

Como es habitual, esta edición 103 de Experimenta, de 144 páginas, trae además las secciones Foco, Deseo y 5Libros, junto con una sección Reflexiona con más páginas y contenido, que incluye textos de Eugenio Vega, Rodrigo Martínez Rodríguez, José Manuel Mateo, Alicia Carnicero Aguirre, Paula Fernández Gago, y Borja Piñeiro.

Lo invisible es, en definitiva, lo más profundamente humano: lo que sostiene, lo que conecta, lo que permite. En este número, queremos rendir homenaje a esa parte esencial —y tantas veces olvidada— del diseño.

Porque el diseño no siempre está donde se mira.

¡Bienvenidos a Experimenta 103!