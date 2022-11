Bocadillos de diseño: Sweety, Yukai Du, Widarto Impact, Helen Musselwhite y Lung-Hao

Caphe: branding, naming, packaging,… de Widarto Impact

El estudio indonesio Widarto Impact, fundado en 2019 por Eko Widarto, ha sido el encargado de dar vida y personalidad a Caphe, una incipiente marca de café que busca hacerse un lugar en el ultracompetitivo mercado asiático. A partir de unas refrescantes ilustraciones, obra de Lotus White Sugito, Widarto y compañía fueron capaces de componer un sistema versátil, pregnante y altamente funcional. «Esta marca necesitaba un nombre que fuera simple, conciso y fácil de recordar. Creamos la marca Caphe, que en vietnamita significa ‘café'», comentan desde el estudio con sede en Java.

El papel de Helen Musselwhite y la ilustración europea

La ilustradora y maker británica Helen Musselwhite ha hecho de papel una forma de vida. Sus composiciones, siempre de una complejidad superlativa, ya han liderado campañas para compañías universales como Audi, McDonald’s, Cadburys o Nokia. Colores, texturas y un exquisito sentido para la comunicación, son los rasgos distintivos de esta joven creativa. «Para mí, todo comenzó en mi niñez, cuando rasgué el papel de un regalo navideño, en él había una colección de bolígrafos de colores. Eso bastó. Allí comenzó un viaje de descubrimiento creativo que continúa hasta el día de hoy», comenta Musselwhite.

Lung-Hao Chiang lo ha vuelto a hacer

Efectivamente, el diseñador gráfico taiwanés Lung-Hao Chiang lo ha vuelto a hacer, esta vez se trata de un ingenioso diseño de packaging para Take Me To The Mountains, una edición limitada de café gourmet para excursionistas. La clave de la propuesta es sin lugar a dudas la lograda interpretación de una tienda de campaña. Utilizando la propia morfología de la caja y apoyándose en unas desenfadadas ilustraciones, Chiang consigue un golpe de efecto que marca la diferencia. La magia se completa con un ecosistema tipográfico a la altura y un etiquetado sencillo pero efectivo.

Joy of Matcha, identidad de Sweety. Una iconográfica infusiones de color

Sweety, el estudio de diseño brasileño dirigido por Isabela Rodrigues y Elisa Bortolini, no deja nunca de sorprendernos, esta vez se trata de la identidad de Joy of Matcha, una incipiente marca de infusiones japonesa especializada en matcha. Si bien la propuesta de la gente de Sweety debía reflejar las especiales cualidades del producto, debían alejarse de clichés y lugares comunes. «Nuestro objetivo era transmitir la cultura ancestral del té de una manera moderna, familiar y, como la marca sugiere, alegre», comenta Rodrigues. Así, montado sobre una paleta abundante, se configuró un sistema dinámico en torno a una espectacular serie de ilustraciones en clave iconográfica. Brutal.

Yukai Du, entre Guang Zhou y Londres, entre al arte y la comunicación

Aguda, comunicativa y por sobre todo, talentosa, la ilustradora y diseñadora china Yukai Du, ex de la Central Saint Martins de Londres, ha conseguido hacerse con un lugar de privilegio en la escena británica gracias a una dedicación cuasimonástica.

Adobe, Apple, WeTransfer, The New Yorker,… son apenas algunas de las compañías que ya han decido apostar por ella. «Mi inspiración se encuentra en algún lugar entre el impresionismo clásico, la combinación de líneas y capas de puntos para crear texturas, y el amor por las formas geométricas», comenta Yukai Du.

La imagen de portada de este artículo es obra del estudio sueco Melvær&Co.