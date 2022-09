Uproot, el sirope de arce como debería ser. Un proyecto de Believe In

Una serie limitada y numerada

Believe In, la multipremiada agencia creativa canadiense fundada por Blair Thomson en 1996, ha completado un delicioso proyecto autopromocional en el que con talento y buen gusto, consigue celebrar y trascender uno de productos más icónicos de su país natal, el sirope de arce. Se trata de Uproot, una serie limitada y numerada de 200 botellas que nace con el objetivo de fidelizar a los clientes de siempre y tentar a los potenciales. La propuesta de la gente de Believe In es tan sencilla como elegante. Una botella de 200 ml de vidrio y un etiquetado troquelado con texturas, son el escenario ideal para que el equipo creativo de Believe In de lo mejor de sí. Brillante, como siempre.