Experimenta 101. Error

Errar es humano. Diseñar también

¿Qué pasa cuando un diseño fracasa? ¿Qué ocurre cuando un prototipo falla, una idea no funciona o una campaña se malinterpreta? Esta edición de Experimenta asume una mirada contracultural: reivindicar –o cuestionar– el lugar del error como parte vital del proceso creativo.

¿Y si el error no fuera una anomalía, sino parte esencial del proceso? ¿Y si el fracaso no indicara un final, sino una nueva posibilidad?

Se trata de mostrar lo que no salió bien. Celebrar lo inesperado. Aprender desde el fallo. Porque el buen diseño no es perfecto: es iterativo, humano y –a veces–, torpe.

El proceso de diseño no es lineal ni predecible. Es un camino lleno de incertidumbres, donde las ideas se prueban, se ajustan y, a menudo, se descartan. En este contexto, el error es una oportunidad para explorar nuevas direcciones, para cuestionar supuestos y para descubrir soluciones inesperadas.

Analizar el lugar que tiene el error como parte inherente al proceso creativo. Diseñar desde y con el fallo, la iteración, la vulnerabilidad.

Pero también nos propusimos dar lugar a una mirada crítica sobre un nuevo fenómeno: el mito del error idealizado, como condición para el desarrollo de un proceso de diseño exitoso.

Porque el error es humano, y el diseño también.

Al redefinir nuestra relación con el error, no solo mejoramos nuestros procesos de diseño, sino que también fomentamos una cultura más abierta, resiliente y orientada al aprendizaje. En un mundo cada vez más complejo y cambiante, la capacidad de adaptarse, aprender y evolucionar a partir de los errores no es solo deseable, sino esencial.

En este número de Experimenta, exploramos el error no solo como un fallo a evitar, sino como un componente esencial del proceso de diseño. Analizamos casos de estudio, entrevistamos a diseñadores que han aprendido de sus errores y reflexionamos sobre cómo una cultura que valora la experimentación y la iteración puede conducir a soluciones más creativas y efectivas.

Para profundizar esta mirada, Eugenio Vega entrevista a Barry Katz –autor del libro Make it New– quien, desde su experiencia en IDEO, nos comparte su visión acerca de las fronteras entre fracaso y éxito en el territorio del diseño, y cuál es el lugar del error en esa relación de extremos. Además, Eugenio Vega nos sumerge en los errores que las diferentes adaptaciones y traducciones incorporaron al complejo y excepcional libro Ulysses de James Joyce en su artículo “De cómo los libros se escriben a espaldas de sus autores”.

Felipe Taborda nos lleva hasta Sao Paulo para repasar la obra del estudio Bloco Gráfico, para trasladarnos luego a Buenos Aires y conversar sobre tipografía y error con YaniGuille&Co.

Continuando el viaje, Luján Cambariere nos lleva a Alemania para su artículo Made in Germany, que repasa las principales actividades que se dan allí en los meses de mayo y junio, marcados a fuego en el calendario del diseño alemán.

Daniela Quintana nos presenta dos casos en los que el error inicial permitió potenciar el trabajo en Cerámica de Colbo y el mobiliario urbano creado por Grupo Bondi. Además, de presentarnos a Soledad Offenhenden, directora de Futurus con quien conversó sobre tendencias y futuro.

Lucas López dialoga con la diseñadora Florencia Gutman sobre el azar y el error; y Analía Cervini nos comparte su experiencia en “Vicisitudes desde el diseño (o atardecer en la mediana industria). ¿Qué pasa cuando un diseño fracasa?

Andry Bett nos lleva al escenario de la música y su relación con el diseño en su artículo “La imperfección como trinchera”. Y Antonio Lafuente nos invita a “la fiesta de fracasar juntos o de como celebrar (nuestros) yerros”.

Esta edición 101 de Experimenta, de 144 páginas, incluye las habituales secciones Foco, Deseo y 5Libros. A las que se suma nuestra sección Reflexiona con más páginas y contenido, con textos de Eugenio Vega, Ana Dias de Alencar, José Manuel Mateo, Máximo Gavete Macías, Marcelo Ghio, Harald Schaub, Petra Badke-Schaub, Rodrigo Martínez Rodríguez y Paula Fernández Gago.

Celebramos las dudas, los ensayos, las iteraciones. Abrimos el cuaderno de bocetos, el papel arrugado, la versión tachada.

En un mundo que exige perfección, el error es –en ocasiones– un acto de valentía.

¡Bienvenidos a Experimenta 101!